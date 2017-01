Les Capitales commencent leurs emplettes cubaines

Scalabrini s'envolait pour l'île castriste, tôt jeudi matin, avec des membres de l'équipe pour faire découvrir les techniques d'entraînement du baseball cubain à un groupe de jeunes Québécois, une activité en lien avec le partenariat développé entre les Capitales et Cuba au cours des dernières années.

«Nous allons rencontrer les gens de la Fédération de baseball cubain, on va en profiter pour leur soumettre les noms de Gracial, Santos et deux ou trois lanceurs qu'on aimerait avoir. Idéalement, on voudrait aligner trois joueurs cubains en 2017, soit les deux joueurs ayant fini la saison avec nous en 2016 en plus d'un lanceur», expliquait Scalabrini, mercredi, quelques heures avant son départ.

Il a été épaté par le rendement de Gracial et de Santos, en 2016. Le premier a frappé dans une moyenne offensive de ,320 en plus de prendre la relève de son compatriote Yordan Manduley à l'arrêt-court après la perte de celui-ci en raison d'une blessure au dos. Santos, lui, a été une bougie d'allumage au bâton avec sa moyenne de ,301 et ses 23 buts volés, en plus de patrouiller le champ centre avec aisance.

La fin pour Malo?

Pour l'instant, la perte de quelques joueurs de l'édition 2016 cause à Scalabrini plus de soucis que l'attente d'une confirmation cubaine.

Le receveur Maxx Tissenbaum a récemment été mis sous contrat par les Rockies du Colorado et ne devrait donc pas revenir à Québec, l'été prochain. Le voltigeur Kalian Sams songe à vivre une nouvelle expérience et son retour est douteux. Enfin, le deuxième-but Jonathan Malo est à quelques jours de confirmer qu'il a disputé sa dernière campagne dans le baseball professionnel.

«J'ai une offre très alléchante sur la table pour un emploi à l'extérieur du baseball, il s'agit d'une belle occasion pour moi d'entreprendre une nouvelle carrière. Les chances sont minces pour que je revienne avec les Capitales», notait Malo, qui n'a pas encore discuté de son avenir immédiat avec Scalabrini, qui se faisait quand même à l'idée de perdre les services du vétéran depuis la fin de la dernière saison.

La retraite de Malo expliquerait donc l'importance du retour de Gracial au milieu de l'avant-champ. Le premier-but Jordan Lennerton aurait manifesté le désir de passer un autre été à Québec si les portes du baseball affilié ne s'ouvraient pas devant lui. Au monticule, le lanceur/entraîneur Karl Gélinas sera l'un des rares visages connus du personnel.

«Tissenbaum sera difficile à remplacer parce qu'il était un joueur de qualité capable d'évoluer à plusieurs positions. Sa mise sous contrat ne me surprend pas, c'est un receveur d'expérience avec de bons chiffres à chaque saison. Le baseball affilié ne signe pas un gars comme lui pour le retrancher au camp d'entraînement», estimait le gérant.

Scalabrini prévoyait assister au deuxième match de la demi-finale entre Granma et Matanzas, jeudi. Il espérait aussi la tenue d'un sixième match à la veille du retour à Québec pour y amener tout le groupe. Santos et Mandulay s'alignent pour Granma, tandis que Gracial évolue à Matanzas. Chaque équipe mise aussi sur des lanceurs dans sa mire.