Drouin prêt à faire face aux projecteurs

«Je savais un peu à quoi m'attendre. Tout le monde est un peu sous le spotlight ici, c'est normal avec les médias. Je commence à m'y habituer. Il y a les entrevues en français, puis en anglais. Il n'y avait pas ça à Tampa! Je m'y habitue, mais ce n'est pas aussi dur que ce que les gens pensent», assure Jonathan Drouin.

«Dans le junior, on avait le spotlight sur notre équipe», ajoute le nouvel attaquant vedette du Tricolore. «Ici, peu importe avec qui tu joues, tu as le spotlight, car c'est le Canadien. Oui, mes expériences m'aident. Ce n'est pas la première fois que tout le monde me regarde. Au Championnat du monde junior, la nation au complet est derrière toi et c'est un peu comme ça ici.»

À bien des égards, on ne change pas beaucoup en vieillissant. Shea Weber était un garçon timide. Encore aujourd'hui, c'est un homme peu bavard. De façon similaire, Drouin est le même que certains ont connu enfant, adolescent, jeune adulte. Ça commence par son talent, supérieur à la norme.

«Jonathan avait 9 ou 10 ans. On avait perdu 9-8 et les neuf buts de l'autre équipe avaient été marqués par le même gars! Après le match, on a parlé à son oncle et on a invité Jonathan à notre école de hockey», se souvient Jon Goyens. Il a côtoyé Drouin en été, dans le cadre d'écoles de hockey, avant de le diriger à temps plein chez les Lions du Lac Saint-Louis (midget AAA) pendant une saison et demie. Il a alors découvert un ado passionné du hockey, parfois à l'excès.

Fou du hockey

«Déjà, tu voyais qu'il était fou du hockey», insiste Goyens. «Il voulait vivre à l'aréna. Dans le midget AAA, il voulait rester des heures sur la patinoire, regarder des vidéos, échanger des idées avec les entraîneurs. Il pouvait rester en équipement 45 minutes après le match, il venait dans le bureau pour nous demander de revoir telle séquence pour apporter des correctifs. S'il avait fait quelque chose de bon avec la rondelle, il voulait aussi le revoir.

«Souvent, dans ces cas-là, ce sont les parents qui exagèrent, qui amènent le jeune dans trois arénas différents la même journée. Mais Jonathan, ça vient de lui. Des fois, il fallait lui dire : "Demain, c'est une journée off, on barre les portes!" Mais des fois, on lui en donnait plus. Quand tu as un artiste, tu ne peux pas toujours lui dire que le studio est barré. Des fois, il voyait un jeu de Pavel Datsyuk la veille et voulait l'essayer, donc on lui laissait 30 minutes de glace.»

Ce côté excessif, Drouin ne le déployait pas que sur la patinoire. «Il se donne toujours à fond au gymnase. Plus jeune, il fallait faire attention, car il avait tendance à pousser un peu trop fort», raconte Paul Gagné, son préparateur physique depuis plusieurs années. «Il me fait penser à Justine Dufour-Lapointe. Ces jeunes-là arrivent au gym et ils ne sont pas là pour avoir du fun.

«On lui a appris à doser ses efforts, mais il reste très compétitif. Plusieurs de nos appareils sont reliés à des ordinateurs, donc il peut comparer ses résultats avec ceux des autres athlètes. S'il n'est pas le meilleur, il va essayer de les battre. Et en général, il va réussir.»

L'homme des grandes occasions

Aussi loin que l'on puisse remonter sur le site spécialisé Eliteprospects.com, un fait revient : c'est en séries que le meilleur côté de Drouin ressort. Prenez sa première année en LHJMQ, une demi-saison en fait, puisqu'il en avait disputé la première moitié au Lac Saint-Louis : 29 points en 33 matchs en saison... et 26 en 17 en séries! Au deuxième tour de ces séries de 2012, les Mooseheads tirent de l'arrière 0-3 contre les Remparts de Québec, mais remontent la pente. Le septième match se rend en prolongation. Qui marque le but gagnant? Jonathan Drouin.

«On ne s'attendait pas à ce qu'un joueur qui arrive du midget AAA à 16 ans soit une vedette dans notre ligue. Mais il a joué comme une vedette en séries! La saison suivante, il est carrément devenu un des meilleurs joueurs au pays», rappelle Bobby Smith, l'ancien attaquant du Canadien devenu propriétaire des Mooseheads d'Halifax.

Un des meilleurs au pays? Lors de cette saison 2012-2013 celle de son repêchage, Drouin se taille une place au sein d'Équipe Canada junior, à 17 ans. À Halifax, il continue à faire ses miracles, amassant 105 points en 49 matchs en saison.

Il amorce les séries avec six points dès le premier match. Avec un autre prodige du nom de Nathan MacKinnon, il aide les Mooseheads à remporter les séries de la LHJMQ en ne perdant qu'un seul match en quatre tours éliminatoires. Puis, en grande finale de la Coupe Memorial, il amasse cinq points et Halifax enlève les honneurs du tournoi.

«Je le connais depuis qu'on a 7-8 ans», révèle Stefan Fournier. «Il a toujours été super bon, mais il a littéralement explosé cette année-là. Ce n'est pas qu'il venait de nulle part, mais il a eu sa place avec Équipe Canada, il a été joueur de l'année dans la Ligue canadienne et joueur le plus utile des séries.»

Trois ans plus tard, quand Drouin rejoint le Lightning avec deux matchs à jouer en saison quelques semaines après un désaccord avec la direction, il se permet 14 points en 17 matchs en séries. Le parcours de Tampa prend fin au septième match de la finale de l'Est, quand les Penguins l'emportent 2-1. Qui marque le seul but du Lightning ce soir-là? Jonathan Drouin.

Coéquipier exigeant

On l'entend souvent au sujet des joueurs vedettes : ils sont exigeants envers eux-mêmes, mais ils le sont tout autant envers les autres. «Jonathan n'était pas toujours facile, car il pensait la game différemment des autres», soutient Goyens. «Il voyait un jeu et quand son coéquipier n'était pas démarqué, il se frustrait. On a dû lui expliquer que si ça ne fonctionnait pas, il devait expliquer la situation à son coéquipier, au lieu de se fâcher.»

À Halifax, Drouin a trouvé chaussure à son pied en MacKinnon, repêché au tout premier rang la même année que lui, en 2013. «Je devais m'assurer de ne pas manquer mon coup quand je jouais avec eux», admet Fournier. «Ils étaient très exigeants l'un envers l'autre, et s'attendaient à ça de leurs coéquipiers. Quand tu es le meilleur, c'est ta mentalité.»

