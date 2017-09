 Le Canadien s'incline contre l'équipe B des Leafs au Centre Vidéotron 

(Québec) Avant la rencontre de mercredi, au Centre Vidéotron, Claude Julien avait appelé ses joueurs à montrer plus de fierté, plus de hargne. «À partir de ce soir, il faut que ça s'améliore. Il est temps que l'intensité augmente et que la détermination soit là», avait affirmé l'entraîneur-chef du Canadien, deux heures avant l'affrontement contre les Maples Leafs de Toronto.