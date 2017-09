Canadien: un vide en défensive

(Montréal) ANALYSE / Le Canadien n'a pas été en mesure de remplacer un défenseur vieillissant, un défenseur au potentiel élevé, mais capable de décisions douteuses, et un défenseur trop cher payé qui apportait tout de même un peu de stabilité à la ligue bleue.

Voilà. C'est un triste constat, mais un triste constat qu'on peut déjà faire au moment où le club se prépare à disputer le sixième match de son calendrier préparatoire, mercredi soir au Centre Vidéotron, face aux Maple Leafs de Toronto.

Même dans ses cauchemars les plus affolants, Marc Bergevin n'aurait pu prévoir un tel scénario. Aujourd'hui, pourtant, cette réalité vient frapper le directeur général en plein visage : Andrei Markov, Nathan Beaulieu et Alexei Emelin n'ont pas été remplacés.

Dans le monde du sport professionnel, il y a une règle d'or qui ne se démode pas : un joueur perdu doit être remplacé par un autre au talent équivalent, ou même supérieur. Les équipes qui n'y parviennent pas sont celles qui se mettent ensuite à piquer du nez.

Dans le cas de Markov, Beaulieu et Emelin, il faut bien s'entendre : le premier est en fin de carrière, le deuxième demeure ce que l'on appelle un «projet» dans le milieu, et le troisième n'est pas à confondre avec un futur membre du Temple de la renommée.

Peu de relève

Le problème, il se trouve du côté de ceux qui doivent prendre l'une de ces places.

Bien sûr que Shea Weber est toujours là, toujours aussi à la recherche d'un partenaire à sa gauche, sur le premier duo défensif. Jusqu'ici, le seul qui a démontré le talent nécessaire pour ce rôle est Victor Mete, 19 ans, le 33e défenseur à avoir été choisi lors du repêchage de 2016.

D'ailleurs, on ne sait trop ce qui est le plus surprenant : que Mete soit pour l'instant le seul candidat sérieux pour ce poste, ou que personne d'autre n'ait été en mesure de le chauffer dans cette course.

Soyons sérieux, les Jeff Petry, Jordie Benn et autres Karl Alzner n'impressionnent pas grand-monde depuis le début du camp d'entraînement. Ajoutons à cette liste les noms de Mark Streit, Brandon Davidson, Joe Morrow, Jakub Jerabek et Éric Gélinas.

Reste David Schlemko, 30 ans, en qui la direction montréalaise semble fonder de grands espoirs, des espoirs peut-être un peu irréalistes pour un joueur qui en est maintenant à sa sixième équipe depuis son arrivée dans la LNH, en 2008-2009.

Il s'agit d'une réalité plutôt étonnante pour Bergevin, qui a toujours affirmé haut et fort qu'au hockey, c'est la défense qui fait gagner des championnats. Même avec Jonathan Drouin dans la formation, le Canadien ne deviendra pas soudainement une puissance offensive.

Qui épaulera Weber?

Ce qui est indéniable, c'est qu'il y a un vide à l'arrière. Un vide créé par les départs de Markov, Beaulieu et Emelin. Le premier n'est plus à Montréal pour une vulgaire question d'argent, le deuxième a été échangé à Buffalo en retour d'un choix de troisième ronde au dernier repêchage (Beaulieu évolue, pour le moment du moins, au sein du deuxième duo défensif des Sabres), et le troisième, au camp des Predators de Nashville, patine en compagnie de... P.K. Subban.

Ironiquement, Markov, Beaulieu et Emelin ont tous joué tour à tour en compagnie de Shea Weber la saison dernière. Trois décisions, et trois candidats potentiels à la gauche de Weber qui ne sont plus là.

Le Canadien de 2017-2018 s'en remettra donc à sa bonne vieille stratégie : espérer des miracles de Carey Price. Jusqu'ici, cette stratégie n'a pas donné de résultats éclatants.