Matthews et les Leafs écrasent le Canadien

Auston Matthews a réussi un tour du chapeau et les Maple Leafs de Toronto ont filé vers un gain de 5-1 face au Canadien, lundi.

Le Tricolore est sans victoire en cinq matchs hors-concours, n'ayant pas encore marqué plus de deux fois par rencontre.

«Ce soir, notre trio a très bien fonctionné, a avoué Matthews. C'est toujours un bon signe de terminer les matchs préparatoires et de voir que l'équipe va dans la bonne direction à l'approche du début de la saison.»

La soirée fracassante de Matthews s'est amorcée avec un doublé en 4:09, au premier vingt.

La jeune vedette des Torontois a fait mouche après seulement 47 secondes d'un tir précis des poignets, quelques enjambées après son entrée en zone adverse. Immobile, Al Montoya a déjà mieux paru. Leo Komarov avait glissé la rondelle à Matthews au centre de la patinoire.

Montoya a fait un bon arrêt de la jambière droite sur un tir de Miro Aaltonen, qui avait gardé la rondelle lors d'un deux contre deux. Mais Toronto n'allait pas tarder à rappliquer.

Matthews a réédité à 4:56, suite à un cafouillage du Bleu-Blanc-Rouge. Nikita Zaitsev a empêché un dégagement et a remis à l'Américain de 20 ans qui a fait la charge initiale au filet, s'en approchant avec une manoeuvre de finesse. William Nylander est passé près d'enfiler l'aiguille et Matthews a profité du rebond, du revers.

Les Leafs ont triplé leur avance dans la quatrième minute du deuxième vingt. Connor Carrick a pris un tir du cercle gauche, puis Patrick Marleau a converti le rebond à partir de l'embouchure gauche. Jeff Petry a joué de robustesse pour déloger un peu le vétéran de 38 ans, qui a toutefois eu le dernier mot.

Le groupe de Claude Julien a riposté en milieu de deuxième période, en avantage numérique. Avec Zaitsev puni pour obstruction, Victor Mete a glissé le disque au cercle droit à Jeff Petry, qui a fait mouche avec un tir sur réception, à 11:37.

«Il a été un des aspects positifs de cette rencontre, a mentionné Julien à propos de Mete. Il se comporte de belle façon devant des joueurs de la LNH. Il patine bien et il bouge bien la rondelle. Il gagne de la confiance.»

Matthews a complété son tour du chapeau à 3:46 en troisième période. Nylander a ravi le disque à Jordie Benn et a refilé à Matthews, qui a converti une échappée en déjouant le gardien au ras la glace, du côté gauche.

Nylander a fait 5-1 pendant une punition à Byron Froese, à 6:32 au troisième vingt. Il a battu Montoya avec un excellent tir des poignets, du haut du cercle gauche.

«C'est bien parce que tu veux créer de la chimie et la garder, a affirmé Nylander. Plus tu joues avec certains coéquipiers, plus la chimie s'installe.»

Le match était présenté au Ricoh Coliseum, le domicile des Marlies, de la Ligue américaine.

Montoya a repoussé 10 rondelles. Frederik Andersen a fait 22 arrêts pour les Leafs, qui ont marqué au moins trois buts à leurs trois derniers matchs.

Charlie Lindgren s'étant blessé au bas du corps pendant l'échauffement, le réserviste d'urgence du CH était Jake Hildebrand, un gardien invité au camp des Marlies.

Le Tricolore était privé de l'attaquant Jonathan Drouin, qui est blessé dans le haut du corps. Son cas sera évalué sur une base quotidienne. Torrey Mitchell prenait sa place dans la formation.

Les deux clubs vont se retrouver mercredi au Centre Vidéotron, à Québec.

Brendan Gallagher et Zach Hyman en sont venus aux prises avec quatre minutes à disputer au premier tiers. Hyman a rapidement eu le dessus. Le Canadien a touché trois fois le poteau dans les 20 premières minutes.