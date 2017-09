Drouin fait un don de 500 000$ au CHUM

Le nouvel attaquant du Canadien s'est rendu dans l'agora du Centre de recherche du CHUM (CRCHUM), mardi, pour confirmer la nouvelle.

Âgé de 22 ans, Drouin a été acquis par le Canadien du Lightning de Tampa Bay le 15 juin dernier en retour du défenseur Mikhail Sergachev. Il a immédiatement accepté un contrat de six saisons d'une valeur de 33 millions $US.

«Je viens d'ici et ma vie a changé depuis l'échange», a raconté Drouin, qui est originaire de Sainte-Agathe-des-Monts. «De faire ça, c'est facile pour moi. J'adore faire des choses comme ça, des belles choses pour les jeunes. [Ryan] Callahan faisait ça à Tampa. J'allais avec lui et les jeunes étaient vraiment touchés. Je veux continuer à faire ça ici.»

Drouin a mentionné qu'il avait dévoilé à son agent Allan Walsh avant même la transaction son intention de s'impliquer auprès des enfants malades. Son changement d'adresse a finalement mené à une collaboration avec la Fondation du CHUM.

«C'est touchant quand tu rentres dans un hôpital et que tu vois des enfants branchés sur des machines, a raconté Drouin. Je suis privilégié de jouer au hockey, de jouer pour le Canadien. Ces jeunes-là n'auront pas cette chance-là. De donner quelques heures par jour pour venir ici, ça fait plaisir de mettre des sourires sur leur visage.»

Drouin devient le deuxième joueur en deux ans à faire un don majeur à un hôpital de Montréal. Le défenseur P.K. Subban s'était engagé à verser 10 millions $US sur sept ans à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants en septembre 2015. Subban a toutefois été échangé par le Canadien aux Predators de Nashville l'été suivant en retour du défenseur Shea Weber.

«P.K. a fait des belles choses avec l'hôpital dans les dernières années. Est-ce qu'il m'a inspiré? Peut-être d'une certaine manière, a noté Drouin. Mais je suis Jonathan Drouin. Je veux faire ça pour moi et pour les jeunes ici.»

Premier

Drouin sera en uniforme mercredi pour son premier match préparatoire, quand le Canadien accueillera les Capitals de Washington. Il devrait avoir le capitaine Max Pacioretty à ses côtés, ainsi qu'Ales Hemsky.

Pacioretty était présent mardi pour appuyer son nouveau coéquipier. Sur scène, le trio était complété par Serge Savard. L'ancien défenseur et directeur général du Canadien est membre du cabinet de la campagne majeure de financement de la Fondation du CHUM.

«Je l'ai rencontré il y a plus d'un mois, avec Marc Tremblay (président du conseil d'administration de la Fondation du CHUM et vice-président principal chez Québecor) et maître Daniel Johnson (président du cabinet de la campagne majeure de financement de la Fondation du CHUM), a raconté Savard. Je lui ai expliqué l'importance de l'implication, ici à Montréal.

«Il va devenir le joueur le plus populaire de l'équipe puisqu'il est un jeune francophone et il comprend qu'il va être un modèle, a ajouté Savard. Le geste qu'il a fait aujourd'hui fera qu'il sera encore plus admiré.»

Drouin a remis un premier chèque de 50 000 $ à la Fondation du CHUM, ce qu'il fera aussi lors des neuf prochaines années. Il prévoit recueillir les 5 millions $ supplémentaires par le biais d'activités comme des «tournois de golf ou de hockey-balle». Il devrait développer de manière plus concrète ses plans au cours des prochains mois.