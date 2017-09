Piètre match et petite foule pour le Canadien au Centre Vidéotron

Le Canadien de Montréal a amorcé son calendrier de huit matchs préparatoires en subissant une défaite de 3-2 face à l'équivalent de l'équipe C des Bruins de Boston, devant une maigre et peu enthousiaste foule de 9248 spectateurs au Centre Vidéotron, lundi soir.

Brendan Gallagher et Jérémy Grégoire, dans un intervalle de 88 secondes au début de la deuxième période, ont déjoué Malcolm Subban pendant que Zane McIntyre, venu en relève au milieu de la deuxième période, bloquait les huit rondelles dirigées vers lui.

Du côté des Bruins, Jesse Gabrielle, Anders Bjork, contre Al Montoya, de même que Tim Schaller, face à Zachary Fucale, ont contribué à effacer un recul de 0-2 en touchant la cible trois fois en moins de quatre minutes au deuxième vingt.

Le but de Schaller a été réussi en désavantage numérique sur le premier tir dirigé vers Fucale, exactement 18 secondes après l'entrée en scène de l'ancien gardien des Remparts de Québec à mi-chemin de la période médiane.

Les Bruins ont dominé au chapitre des tirs au but avec 30, dont 17 en direction de Montoya, contre seulement 25 pour le Tricolore.

Parce qu'ils amorçaient une séquence de trois matchs en quatre soirs, incluant deux à domicile mardi et jeudi, les Bruins avaient laissé derrière de nombreux vétérans, dont le gardien Tuukka Rask, les défenseurs Torey Krug, Zdeno Chara, Adam McQuaid et Brandon Carlo, et les attaquants Brad Marchand, David Pastrnak, David Krejci et, non le moindre, Patrice Bergeron, la fierté de la région de la Vieille Capitale.