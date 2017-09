Julien alignera des vétérans face aux Bruins à Québec

L'entraîneur Claude Julien fera appel à quelques vétérans, dont Brendan Gallagher et Jeff Petry, alors que le Canadien disputera son premier match préparatoire contre les Bruins de Boston, lundi soir, au Centre Vidéotron de Québec.

Le défenseur Karl Alzner, embauché comme joueur autonome cet été, Alex Galchenyuk, Andrew Shaw, Phillip Danault et Paul Byron seront également de la partie.

Les gardiens Al Montoya et Zachary Fucale se partageront le travail devant le filet.

Le défenseur Éric Gélinas, invité au camp du Canadien, aura également l'opportunité de disputer le match dans l'uniforme du Canadien.

Les Bruins aligneront pour leur part une formation axée sur la jeunesse. Patrice Bergeron, originaire de Québec, n'est pas du voyage, tout comme le défenseur Zdeno Chara et le gardien Tuuka Rask.

Le défenseur Jeremy Lauzon, un ancien des Huskies de Rouyn-Noranda et choix de deuxième ronde des Bruins en 2015, sera en uniforme pour les Bruins.

Le Canadien aura une semaine fort occupée avec quatre matchs préparatoires. Après le match contre les Bruins, il sera en action au Centre Bell mercredi et jeudi contre les Capitals de Washington et les Devils du New Jersey, avant d'aller se mesurer aux Sénateurs à Ottawa, samedi.