Shea Weber donne au suivant

Dans le contexte du départ d'Andrei Markov, qui laissait Weber sans partenaire, ce duo Weber-Victor Mete fait drôlement jaser au camp du CH.

Pas que quiconque imagine Mete dans le bleu-blanc-rouge le 5 octobre prochain à Buffalo. Après tout, Marc Bergevin s'est toujours montré très patient avec ses jeunes défenseurs en développement.

Mais le simple fait de jumeler Mete au pilier de la défense montréalaise montre bien à quel point le CH tient son jeune espoir en haute estime. «Ça va lui donner la chance de se faire valoir de la bonne façon», se justifiait Claude Julien, vendredi.

On ignore toujours qui sera le partenaire de Weber quand la saison s'amorcera. Et l'expérience menée par Julien prolonge le suspense. Mete, par ses talents de patineur et sa propension à appuyer l'attaque, aurait le profil parfait, si seulement il avait quelques années de plus.

En attendant, Weber profite de l'occasion pour donner au suivant. «À Nashville, je retirais beaucoup de fierté à travailler avec les jeunes défenseurs, car les Predators en ont repêché plusieurs au premier tour. J'essayais de les aider le plus possible. Quand j'étais jeune, je m'inspirais des vétérans et ça voulait dire beaucoup à mes yeux.»

Gros gabarit

Weber fait 6'4" et 230 livres. Un «homme-montagne», tel que décrit par Mike Babcock l'an dernier. Mete, lui, fait 5'9" et 184 livres. Pas besoin de s'appeler Larry Robinson pour comprendre que si Mete s'établit dans la LNH, ce ne sera pas en pratiquant le style de Weber.

Le défenseur étoile n'est pas du genre à transporter la rondelle et à se porter en attaque. Il marque l'écrasante majorité de ses buts en décochant ses boulets de canon depuis la ligne bleue.

Mete a tout de même beaucoup à apprendre du numéro 6 du CH. «Il m'a montré comment lire les descentes à 3 contre 2, comment mieux jouer avec mon bâton en zone défensive. Ces petites choses peuvent faire une grande différence.

«Je pense que je peux apprendre beaucoup de lui. Il est dans la ligue depuis longtemps, il peut me montrer des choses dans les trois zones. Jouer avec lui est une des meilleures situations pour moi. Ce que je vais apprendre, je pourrai l'appliquer dans le junior si on me renvoie, ou ici l'an prochain.»

La bonne attitude

Il n'y a pas que sur la patinoire que Weber et Mete sont aux antipodes. Devant les caméras, le premier a tendance à s'éteindre. C'est quand il ne reste que des enregistreuses et des calepins de notes que ses réponses deviennent plus longues. À ses premiers pas dans la LNH, Weber affichait donc l'attitude parfaite du jeune nouveau, jumelé à Kimmo Timonen.

«Kimmo était déjà une étoile à cette époque», se souvient Weber. «J'étais nerveux. Je ne voulai rien dire. Je me disais : "La ferme, écoute, regarde-le s'entraîner et apprends les petites choses." Mais il a toujours été très gentil avec moi! »

Mete, lui, ne semble nullement intimidé par les lentilles de caméra et les nombreux micros. Il dégage une confiance certaine, sans tomber dans l'arrogance. Mais c'est visiblement différent en privé!

«Victor est très respectueux et tranquille», explique Weber. «Je le sens nerveux quand il vient poser des questions, mais ça va finir par passer. C'est un bon jeune et un bon joueur.»

Le développement des joueurs est un maillon faible chez le Canadien depuis quelques années. On verra si ce genre d'initiative contribuera à infléchir la tendance.

