Jerabek à la rescousse de la brigade défensive

Il s'appelle Jakub Jerabek, il a passé la dernière saison dans la KHL en Russie, et il n'a toujours pas disputé un seul match dans la Ligue nationale. Mais si le Canadien a pu battre quelques rivaux dans le derby Jerabek en mai, ce n'est probablement pas pour lui demander de se trouver un appartement à Laval.

«J'espère pouvoir avoir une place avec l'équipe, c'est la raison pour laquelle je suis ici», a expliqué le défenseur tchèque de 26 ans, vendredi, lors de la deuxième journée du camp à Brossard. «Ça ne me dérange pas si je joue ici ou là-bas [Laval]. Bien sûr, je veux jouer dans la LNH, mais je veux faire partie de l'organisation avant tout. J'ai dit oui à un contrat ici, je vais être patient. Tout peut arriver.»

Tout peut arriver, en effet, surtout dans une équipe montréalaise où les questions en défense sont beaucoup plus nombreuses que les réponses. Ce qui est certain, c'est que trois vétérans - Shea Weber, Jeff Petry et Jordie Benn - vont patrouiller dans chacun des trois duos défensifs du club. Ce qui est moins certain, c'est l'identité de ceux qui vont se joindre à eux.

Ce qui nous ramène à Jerabek, cinquième marqueur parmi les défenseurs de la KHL la saison dernière avec 5 buts et 29 aides en 59 rencontres. Le Canadien a un besoin criant de mobilité à sa ligne bleue et c'est peut-être lui qui peut aider à ce chapitre.

Il affirme d'ailleurs que s'il a préféré le Canadien aux Jets de Winnipeg, aux Bruins de Boston et aux Hurricanes de la Caroline, c'est parce qu'il croit être en mesure de combler un besoin chez le club montréalais. Maintenant.

«Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le Canadien, parce que je pense que je peux aider l'équipe... Avec les Bruins de Boston, ça s'est terminé quand ils ont engagé [Charlie] McAvoy. Je sais ce que je peux offrir au Canadien : un bon jeu de position, faire de bonnes passes, provoquer des chances et permettre à nos joueurs de marquer. Il y a 60 joueurs ici, c'est une expérience incroyable pour moi et j'espère faire bonne figure.»

C'est aussi ce que le Canadien espère. Après tout, si Nathan Beaulieu n'est plus avec le club, si la direction a jugé qu'Andrei Markov n'en valait plus la peine (financièrement, en tout cas), c'est qu'elle estime - souhaite? - avoir en Jerabek le genre de défenseur mobile qui peut faire oublier les deux autres, avec un modeste salaire de 925 000 $ pour la saison. En plus, il n'a pas à passer par le ballottage si jamais il doit aller perfectionner son jeu avec le club-école à Laval.

Nouveaux réguliers

Karl Alzner et David Schlemko devraient être les deux autres défenseurs réguliers chez le Canadien cette saison. Schlemko est par ailleurs un favori des adeptes de statistiques avancées, à son grand étonnement.

«Je ne trouve jamais ces chiffres-là sur les feuilles de matchs», a-t-il admis. «Mais si les statistiques avancées m'aiment, j'imagine que je les aime moi aussi!»

Mark Streit, Joe Morrow et Brandon Davidson sont les autres défenseurs principaux qui vont batailler pour un poste au cours des prochaines semaines. Reste à voir où Jakub Jerabek va se situer quand le camp d'entraînement sera conclu, dans environ trois semaines.

«C'est dur à dire si le jeu de la LNH est si différent du jeu auquel je suis habitué en Europe. Pour moi, il y aura une période d'adaptation lors des premières semaines, mais je crois que je peux jouer ici.»

