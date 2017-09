Un camp en points d'interrogation pour le CH

Pas moins de 61 joueurs ont été invités au camp - 35 attaquants, 20 défenseurs et six gardiens - et de ce nombre, environ 15 ont déjà leur place assurée au sein de la formation de 23 joueurs.

Dans les buts, il n'y a aucun suspense alors que Carey Price et Al Montoya seront tous deux de retour. Devant eux, le portrait devient déjà moins clair, résultat d'une purge estivale qui a dénudé le Tricolore de trois défenseurs gauchers dont le niveau d'expérience variait de très élevé (Andrei Markov) à significatif (Nathan Beaulieu et Alexei Emelin).

Deux remplaçants sont à toutes fins pratiques connus, soit le nouveau venu Karl Alzner, embauché à titre de joueur autonome, et Jordie Benn, acquis à la date limite des transferts en 2017. Comme l'entraîneur-chef Claude Julien voudra sans doute garder à Montréal sept défenseurs, et peut-être même huit, il reste trois ou quatre places disponibles pour 16 défenseurs, dont plusieurs ne feront que de la figuration pendant le camp.

La liste des candidats les plus sérieux inclut le vétéran Mark Streit, David Schlemko, qui en sera à sa sixième équipe différente depuis 2014-2015, le Tchèque Jakub Jerabek et le Franco-Ontarien Éric Gélinas, qui s'est fait offrir une invitation. Ces quatre défenseurs, tous gauchers, devront batailler avec Brandon Davidson, pendant que Zach Redmond et le jeune Brett Lernout se verront offrir la chance de se joindre à Shea Weber et à Jeff Petry, des valeurs sûres, à titre de défenseurs à droite.

Une brèche colmatée

À l'attaque, le directeur général Marc Bergevin n'a pas réussi à garder à Montréal Alexander Radulov, mais l'arrivée de Jonathan Drouin devrait permettre de colmater la brèche. Et il y a fort à parier que le patineur francophone deviendra encore plus populaire que Radulov, que les partisans de l'équipe ont rapidement adopté l'an dernier.

L'ancien du Lightning de Tampa Bay aura toutes les chances de se faire valoir à la position de centre, fort probablement avec le capitaine Max Pacioretty à sa gauche. Premier élément d'intrigue : est-ce que Claude Julien sera tenté de mettre tous ses oeufs dans le même panier et d'expérimenter avec Alex Galchenyuk du côté droit, même s'il tire de la gauche? Préférera-t-il faire confiance à un ailier droit naturel comme Brendan Gallagher et Andrew Shaw, ou voudra-t-il donner une chance à Ales Hemsky?

Par ailleurs, le brio offensif du Tricolore, globalement, dépendra aussi de trois joueurs qui ont fait belle impression l'an dernier, soit le centre Phillip Danault et les ailiers Paul Byron et Artturi Lehkonen. Danault (13-27-40) et Byron (22-21-43) seront-ils en mesure, à tout le moins, de répéter le rendement affiché la saison dernière? Et est-ce que Lehkonen (18-10-28) sera capable de poursuivre sur sa lancée qui l'a vu récolter six buts et quatre mentions d'aide lors des dix derniers matchs du calendrier régulier?