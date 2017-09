Les défis de Daniel Audette

(Brossard) Non, Daniel Audette n'en est pas à son premier rodéo, comme on le dit dans le milieu. Le camp d'entraînement du Canadien, qui s'amorce jeudi à Brossard, sera son quatrième, déjà.

«C'est différent quand tu portes un nom de famille qui est connu dans le monde du hockey. Tout le monde me parle encore de mon père. J'ai pas honte de ça, mon père a été un très bon joueur de hockey, et je suis fier de ce qu'il a accompli. Mais je veux faire mon propre nom.»

«On peut dire que j'avais de bonnes chances de jouer au hockey! Quand j'étais jeune, je me promenais toujours avec mon mini-hockey dans la maison. Alors, de me donner une paire de patins, c'était une décision facile. Mon père savait que j'allais patiner un jour.

«C'est probablement la grande différence cette fois-ci», observe l'attaquant de 5'8" et de 184 livres. «Pour gérer le stress, dans mon cas, ça va beaucoup mieux. Mon premier camp ici, je me souviens, j'étais très nerveux. C'est normal, tout le monde passe par là, et c'est bon aussi de passer par là. Tu apprends des choses qui vont te servir des années plus tard.»

Simon Bourque, Jeremiah Addison et Michael McNiven ont tous été invités au camp du Canadien, qui s'amorce jeudi. Et ça tombe drôlement bien : les trois jeunes hommes habitent actuellement chez la mère de Bourque, à Saint-Lambert. «Pendant le tournoi de la Coupe Memorial, Michael McNiven m'a dit qu'il allait se présenter ici cet été», a raconté Bourque. «Ma mère reste pas loin, à Saint-Lambert, alors je lui ai parlé de ça, je lui ai dit que, peut-être, des gars allaient venir rester à la maison pendant les camps cet été. Michael est arrivé ici fin juin, Addison est arrivé en août. On fait du covoiturage et ma mère fait des repas, mais on est là pour l'aider aussi... Ces deux-là, je m'entends super bien avec eux, et je suis sûr qu'ils feraient la même chose pour moi si c'était dans leur ville.»

Seize des 23 joueurs qui ont participé au camp des recrues ont été invités au camp officiel. En tout, 61 joueurs seront présents : 6 gardiens, 19 défenseurs et 36 attaquants. Jeudi, vétérans, espoirs et joueurs invités se soumettront à des évaluations physiques ainsi qu'à des examens médicaux. Le premier véritable entraînement sur glace aura lieu vendredi, à compter de 10h.