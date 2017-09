Canadien: le «nom» sur toutes les lèvres

(Montréal) On ne sait pas s'il est un attaquant ou un défenseur. Parle-t-il français? On l'ignore. Est-il bon dans le vestiaire? Qui sait? Est-il bon sans la rondelle? C'est à souhaiter.

À vue de nez, le gardien des Stars Kari Lehtonen est le candidat idéal pour ce type de transaction. Son contrat compte pour 5,9 millions $ sous le plafond salarial et vient à échéance en 2018, et avec l'arrivée de Ben Bishop à Dallas, le Finlandais sera condamné au rôle d'auxiliaire grassement payé. De plus, les Stars dépassent actuellement la limite de 75 millions $, selon les chiffres du site spécialisé Cap Friendly.

Outre Tavares, les attaquants Mikko Koivu, Paul Stastny et Bryan Little entrent aussi dans cette catégorie de joueurs.

Le scénario qui saute aux yeux serait d'utiliser cette somme pour obtenir un joueur d'impact en dernière année de contrat, qu'une équipe échangerait pour éviter de le perdre pour rien en juillet prochain. Le nom de John Tavares est souvent évoqué dans ce genre de discussion, tant et si bien que Molson l'a même nommé en répondant à une question - dans laquelle Tavares était mentionné, faut-il préciser. «Je parle à Marc tous les jours, et on parle de toutes les opportunités, a expliqué Molson. C'est lui qui prendra la décision au bout du compte, mais quand il la prend, je suis déjà au courant. On parle de tous les joueurs vedettes, incluant Tavares, parce que ça représente une opportunité.»

Tout ce que l'on connaît à son sujet, c'est son salaire, qui peut monter jusqu'à 8 millions $. Et pourtant, il a été l'un des sujets de conversation les plus populaires au tournoi de golf du Canadien, lundi, à Laval.

«C'est certain que nous avons eu beaucoup de changements à la défensive, mais je crois sincèrement qu'à cette position, nous nous sommes améliorés», a affirmé Marc Bergevin à la toute première question qui lui a été posée, et de nouveau à mi-chemin de son point de presse.«Je trouve que nous avons amené des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, et qui bougent la rondelle encore mieux», a-t-il ajouté, en prenant la peine de dire qu'il ne voulait rien enlever à ceux qui sont partis.

Après les examens médicaux prévus jeudi, Claude Julien se mettra donc à la tâche afin de meubler le flanc gauche de sa brigade défensive. Et il aura l'embarras du choix. «Pendant le camp d'entraînement, Claude va tenter des expériences, a observé Bergevin. On a amené Schlemko, on a Karl Alzner, il y a Jordie Benn qui revient. On a Joe Morrow, on a Brandon Davidson et il y a aussi Mark Streit. Il y aura beaucoup de compétition à l'interne, et je sens que c'est un beau problème à avoir.» La Presse canadienne