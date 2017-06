 Le Canadien réclame quatre défenseurs et aucun Québécois au repêchage de la LNH 

Le Canadien de Montréal a repêché le défenseur Josh Brook et le centre Joni Ikonen lors du deuxième tour du repêchage de la LNH, samedi.

Avec ses cinq premiers choix de la deuxième journée de la séance de sélection de la LNH au United Center, Trevor Timmins s'est tourné vers quatre joueurs de la Ligue de l'Ouest et un évoluant en Europe.

L'aiguille de la boussole des responsables du recrutement du Canadien de Montréal a penché vers la partie occidentale du continent nord-américain, samedi, et pour une deuxième année consécutive, elle n'est jamais revenue vers le Québec. Ce qui fut d'ailleurs le cas avec bien d'autres formations de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Détenteur de deux choix en deuxième ronde et autant en troisième, le Canadien a amorcé la journée de samedi en sélectionnant le défenseur Josh Brook et le centre Joni Ikonen.

Il a utilisé ce choix pour réclamer Cayden Primeau, un gardien de but des Stars de Lincoln, de la USHL, qui est le fils de l'ancien attaquant Keith Primeau.

Walford a disputé 60 matchs avec les Royals la saison dernière, obtenant 30 points, dont six buts.

Au troisième tour, au 68e rang, le Canadien a ajouté Scott Walford, un défenseur gaucher de six pieds deux pouces et 193 livres, qui portait les couleurs des Royals de Victoria, dans la Ligue de l'Ouest.

La saison dernière, l'athlète de cinq pieds onze pouces et 177 livres a fourni 22 buts et 41 points, en 40 matches.

Brook est un Manitobain de 18 ans, d'un gabarit de six pieds un et 182 livres. En 2016-2017, il a inscrit huit buts et 40 points en 69 matches avec Moose Jaw, dans la Ligue de l'Ouest.

Ce défenseur droitier de six pieds un pouce et 201 livres, le frère de Haydn Fleury, des Hurricanes de la Caroline, a amassé 11 buts et 38 points en 70 matchs la saison dernière.

De l'avis de plusieurs dépisteurs, Fleury est un habile patineur, rapide et agile, qui possède une bonne vision et qui est doté d'un bon tir.

Du groupe, seul Fleury se trouvait à Chicago samedi. Et il semblait heureux d'avoir fait le voyage.

«Je ne voulais pas me créer trop d'attentes, mais après avoir rencontré le Canadien lors du camp d'évaluation à Buffalo, j'ai eu l'impression qu'ils étaient intéressés à me choisir, et je suis content qu'ils l'aient fait.»

Fleury dit qu'il tente de pratiquer un style semblable à celui de Ryan Suter, du Wild du Minnesota.

«J'excelle dans les deux sens de la patinoire, je suis robuste, difficile à affronter et je possède aussi des habiletés offensives», s'est-il permis de décrire.

Avec son choix de cinquième ronde, le 149e du repêchage, le Canadien a ajouté Jarret Tyszka, un défenseur de six pieds deux pouces et 188 livres des Thunderbirds de Seattle, de la Ligue de l'Ouest.

Ces six joueurs se sont ajoutés à Ryan Poehling, un centre américain que le Tricolore a choisi au 25e rang lors du premier tour, vendredi soir.