Galchenyuk au coeur des rumeurs

Galchenyuk est admissible à l'arbitrage et serait ouvert à l'idée d'un contrat d'un an. Mais le Tricolore doit d'abord déterminer s'il poursuivra l'aventure avec lui. L'idée de pouvoir compter à la fois sur lui et sur Jonathan Drouin, à un moment où l'attaque est en manque de talents purs, est quand même attrayante. Mais on ne peut pas exclure que le numéro 27 puisse être utilisé comme appât afin de renflouer une brigade défensive mise à mal par le départ de Mikhail Sergachev, Nathan Beaulieu et Alexei Emelin.

L'échange samedi dernier de Nathan Beaulieu, un ancien choix de premier tour en retour d'une sélection de troisième ronde de Buffalo, a mené à plusieurs commentaires sur la qualité du recrutement et du développement des joueurs au sein du Canadien. Marc Bergevin a rattrapé la balle au bond, jeudi, et a témoigné toute sa confiance à Trevor Timmins, son responsable du recrutement. «Toutes les équipes veulent de meilleurs résultats et encore là, on peut s'asseoir ici et passer les 30 équipes. Toutes les équipes font des choix qui ne correspondent pas à leurs projections. Mais dans l'ensemble, je sais que Trevor Timmins est l'un des meilleurs dans la Ligue nationale et je suis très heureux de l'avoir dans l'organisation du Canadien de Montréal. Quand tu regardes un joueur de 17 ans, tu fais une projection dans 3, 4 ou 5 ans. Si l'âge du repêchage changeait de 17 à 20 ans, il y aurait beaucoup moins d'erreurs. Dans l'ensemble, on fait nos devoirs, on parle aux joueurs, on les recrute. Le repêchage, c'est quelque chose qui est encore assez difficile.» Timmins dit ne pas se préoccuper des critiques. «On ne vit pas dans le passé et on se concentre sur le repêchage de 2017.» La Presse canadienne