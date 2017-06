Emelin, un Golden Knights?

Selon le journaliste de TSN Frank Seravalli, le dg George McPhee et ses adjoints auraient le défenseur russe dans leur mire, et non pas Brandon Davidson, comme il l'avait rapporté un peu plus tôt mercredi.

De plus, Emelin s'est «abonné» au compte Instagram des Golden Knights pendant la journée. Ce qui ne prouve rien, évidemment. Mais quand même...

Laissé sans protection, Emelin empochera 4,1 millions $ la saison prochaine, la dernière de son contrat actuel. Il a terminé au neuvième rang de la LNH pour les mises en échec en 2016-17 avec 241 réussites du genre.

Les 30 sélections des p'tits derniers de la LNH seront dévoilées ce soir à 20h, heure du Québec, en direct de la capitale du jeu.