Nathan Beaulieu échangé à Buffalo

Beaulieu n'avait pas de contrat en vue de la prochaine saison et allait devenir joueur autonome avec restriction. Le Canadien risquait aussi de le perdre au repêchage de l'expansion, au profit de la nouvelle équipe de Las Vegas, et le directeur général Marc Bergevin avait manifestement tenté d'obtenir quelque chose en retour. L'offre des Sabres laisse d'ailleurs croire que la valeur du jeune défenseur est à la baisse dans la Ligue nationale.

Tout compte fait, le passage du joueur ontarien à Montréal aura été parsemé de hauts... et de nombreux bas. À titre d'exemple, rappelons que Beaulieu avait amorcé la dernière saison aux côtés de Shea Weber, sur le premier duo défensif du club, pour ensuite la conclure dans les gradins du Madison Square Garden quelques mois plus tard à New York, quand l'entraîneur Claude Julien avait décidé de le mettre de côté en vue d'un important match numéro 6 face aux Rangers de New York, qui ont finalement remporté la série ce soir-là.

Mike Smith, qui a gardé les buts à Dallas, Tampa et en Arizona, est heureux d'avoir la chance de poursuivre sa carrière dans un décor plus blanc, à Calgary.

Mike Smith va renouer avec la neige et le froid... et il a hâte. Le gardien de 35 ans est passé samedi des Coyotes de l'Arizona aux Flames de Calgary en retour du gardien Chad Johnson, du défenseur Brandon Hickey et d'un choix conditionnel de troisième tour en 2018.

«Après des hivers passés à Dallas, Tampa et en Arizona, je suis prêt pour un peu de neige, un peu de froid. Et je suis impatient», a confié Smith au site Internet des Flames. «Je savais que Calgary était intéressé depuis un certain temps. Mais quand cela se produit, vous êtes sous le choc. Je suis en Arizona depuis six ans - de grandes années -, trois de mes quatre enfants sont nés là-bas. Vous développez des relations en dehors du jeu. Vous éprouvez donc toutes sortes d'émotions contradictoires lorsque vous recevez le coup de fil. Mais je suis vraiment heureux de jouer dans un marché canadien avec des partisans qui adorent leur équipe.»

Le directeur général des Coyotes, John Chayka, a remercié Smith pour les années avec l'équipe, mais il a tenu à mentionner que lorsque les jeunes joueurs de son équipe seront à leur sommet, le gardien allait quant à lui être sur la pente descendante.

La saison dernière, Smith a montré un dossier de 19-26-9 et une moyenne de 2,92, avec trois jeux blancs. Le natif de Kingston, en Ontario, a fait ses débuts dans la LNH avec Dallas en 2006-2007. Après deux campagnes avec les Stars, il a passé un peu plus de trois saisons avec le Lightning de Tampa Bay avant de se joindre aux Coyotes, en 2011. Quant à Johnson, il a affiché un dossier de 18-15-1 en 2016-2017, signant lui aussi trois jeux blancs lui aussi. Sa moyenne a été 2,59. Originaire de Saskatoon, il a eu 31 ans le 10 juin. Ce sera pour lui un septième club dans la LNH depuis ses débuts avec les Rangers de New York, en 2009-2010. NHL.com et La Presse canadienne

***