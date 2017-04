Le Canadien prend les commandes

» LES STATISTIQUES

Les hommes de Claude Julien ont récupéré l'avantage de la glace, qu'ils avaient perdu après le premier match au Centre Bell, en livrant une rencontre presque sans reproche au moment où ils en avaient grandement besoin.

Carey Price a été rarement mis à l'épreuve alors qu'il n'a fait face qu'à 21 tirs. Il se dirigeait vers un septième jeu blanc en carrière en matchs éliminatoires lorsqu'il a finalement cédé devant le défenseur Brady Skjei avec un peu plus de deux minutes à jouer au troisième vingt, alors que les Rangers avaient fait appel à un sixième attaquant.

Mais le Canadien s'était déjà donné un coussin de trois buts grâce aux filets d'Artturi Lehkonen, tard en deuxième période, et ceux de Shea Weber et d'Alexander Radulov, en troisième. Les buts de Lehkonen et de Weber ont été marqués pendant des avantages numériques, les premiers dans de telles circonstances de part et d'autre depuis le début de la série.

Le Canadien a dirigé 29 tirs vers Lundqvist.

Le quatrième match sera présenté mardi soir au Madison Square Garden. La cinquième rencontre suivra jeudi au Centre Bell.

Contraste frappant

Le nouveau décor qui accueillait les deux équipes a semblé avoir un effet apaisant sur les joueurs, qui ont amorcé le duel avec moins de vigueur que lors des deux premiers matchs.

Les mises en échec ont été beaucoup moins nombreuses, surtout dans la première moitié de la période initiale, et les vraies bonnes chances de marquer ont été rares.

Le Tricolore a connu ses meilleurs moments en milieu de période, grâce au trio de Tomas Plekanec, Brendan Gallagher et Paul Byron, qui s'est de nouveau avéré le plus efficace au sein de la formation de Claude Julien.

Lundqvist a réalisé ses meilleurs arrêts contre Max Pacioretty, qui a fait dévier une belle passe de Plekanec au moment où le Canadien complétait un changement d'effectifs, et aux dépens de Byron. Il a eu l'aide sa barre horizontale sur un tir de Dwight King, tout ça dans un intervalle d'environ deux minutes.