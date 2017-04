Nash refuse de blâmer Markov

«Vous savez, ce sont les séries éliminatoires. Les émotions sont vives; nous sommes impliqués dans une bataille, dans une guerre. Le jeu est robuste et des choses se produisent parfois. Les choses arrivent si rapidement, et [l'incident s'est produit en fin de match], a rappelé Nash. J'ignore si les quatre arbitres sur la patinoire ont vu le geste - la reprise vidéo est là pour ce genre de chose -, mais tout le monde l'a vu. Qu'elle sévisse ou non, la décision appartient à la ligue.»

Dix équipes ont «uni leurs efforts» pour inscrire un grand total de 17 buts en l'équivalent de 16 périodes de jeu lors de la première journée des séries éliminatoires de la LNH, mercredi.

Cette tendance a semblé réconforter un peu Claude Julien alors que ses joueurs tenteront de faire vibrer les cordages pour la première fois dans leur série face aux Rangers de New York, vendredi.

L'entraîneur-chef du Canadien et ses protégés ont tous répété qu'il ne fallait pas paniquer parce que la formation montréalaise avait perdu la rencontre inaugurale par jeu blanc.

Julien a insisté sur le fait que le jeu en matchs éliminatoires devient généralement plus serré et qu'il ne se marque pas beaucoup de buts. «On essaie de trouver les moyens pour marquer des buts. On en a parlé [jeudi] matin, on a montré des choses qui vont peut-être nous aider. Mais il faut quand même donner le mérite à leur gardien. Il a réalisé des arrêts alors que si les bonds nous avaient été favorables, nous aurions marqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer. Ils n'en ont marqué qu'un contre notre gardien. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas un problème pour eux [le peu de buts marqués] et que c'en est un de notre côté», a déclaré Julien.

S'adressant aux journalistes pour la première fois depuis le début des séries éliminatoires, Alexander Radulov était d'avis que le Tricolore a laissé filer de belles occasions de marquer.

«Nous avons créé des opportunités. Elles étaient là et Lundqvist a donné des retours. Il aurait fallu capitaliser sur un ou deux de ces retours. Il faut se diriger vers l'enclave, batailler pour la rondelle, nous concentrer davantage et être meilleur dans les duels à un contre un», a-t-il renchéri.