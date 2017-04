Lehkonen n'a jamais reculé

Appliqué au hockey, on pourrait déboulonner ce mythe en invoquant l'importance de connaître un bon début de match ou de marquer le premier but. Mais il y a quand même une sagesse derrière l'idée de jouer assez intelligemment pour qu'à la 60e minute, alors que l'équipe lance ses dernières salves, il reste encore de l'énergie aux troupes.

Lehkonen, lui, ne manque pas d'énergie! Dans le premier match de la série face aux Rangers de New York, il n'a jamais reculé, et s'est montré plus engagé que de nombreux coéquipiers. Même si ça impliquait d'être envoyé les quatre fers en l'air par le défenseur Brady Skjei dans une rencontre où ont été distribuées pas moins de 98 mises en échec.

«Ça fait partie du jeu et j'aime beaucoup ça, lance le Finlandais de 21 ans. Je me suis fait brasser à quelques occasions et c'est seulement plus le fun de voir l'adversaire essayer de t'arrêter. Quand on est vraiment impliqué dans un match, on finit par ressentir que ce qui se passe là est la norme, que c'est toujours comme ça. Et c'est un très bon feeling.»

Danault cherchait son air

S'il manquait un joueur de finesse à la gauche d'Andrew Shaw et lui pour suivre leur cadence et compléter leurs jeux, il n'en demeure pas moins que Lehkonen a fort bien fait dans son premier match éliminatoire en carrière dans la LNH.

Ça n'a pas nécessairement été le cas de tous ceux qui vivaient pareil baptême. Sur chacun des trios déployés par Claude Julien, mercredi, il y avait un attaquant qui n'avait jamais disputé de match éliminatoire auparavant. Ça peut avoir été un facteur dans la rencontre, étant donné l'importance du match et les responsabilités qui incombent entre autres aux Phillip Danault, Paul Byron et Lehkonen.

«Ce sont les jours précédents qui me sont tombés dans les jambes, a admis Danault. J'étais excité de jouer en séries, et en arrivant à ce premier match, je cherchais mon air un peu. Mais là, c'est passé et on a hâte à [ce soir].» Selon le Québécois, l'intensité du moment l'incitait parfois à se débarrasser du disque, croyant à tort qu'il n'avait pas de temps pour manoeuvrer.

«Si on est plus calme avec la rondelle et qu'on la garde plus longtemps, on va avoir le temps de faire des jeux, dit-il. La panique, ce n'est vraiment pas une bonne chose.

«Un premier match des séries à Montréal, c'était très excitant, a-t-il ajouté. Mais là, c'est le temps de travailler et demain ça va aller mieux, je ne suis pas inquiet. On va trouver une façon de scorer.»

Au centre du premier trio - devant un Tomas Plekanec en chute libre, un Andrew Shaw qui a été muté au centre sur le tard et un Alex Galchenyuk qui est pour l'instant sur l'aile gauche du quatrième trio -, Danault a un mandat qui n'est pas évident. Mais Claude Julien ne croit pas qu'il s'agisse pour lui de trop grosses bouchées à prendre dans les circonstances.

«Il a appris beaucoup de ce premier match et on va le voir beaucoup plus à l'aise. Je ne crois pas qu'on lui en donne trop. Si c'était le cas, on ne le mettrait pas dans cette position-là. Phillip est capable et il veut ce défi-là.»

***