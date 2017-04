Une première pour Danault

(Montréal) Phillip Danault n'a jamais eu l'occasion de disputer un match des séries. Pas un. Mais il a vu de très près une conquête de la Coupe Stanley à Chicago, et à son avis, c'est quelque chose qui n'a pas de prix.

Ce serait encore mieux, remarquez, s'il pouvait vivre une telle conquête à titre de joueur régulier. Ce qu'il aura la chance de faire à partir de ce soir.

«J'étais membre de l'équipe d'entraînement des Blackhawks, et j'ai eu l'occasion de vivre ça jusqu'au bout, a-t-il raconté, mardi, à Brossard. C'était vraiment excitant, mais là, pour moi, c'est une autre affaire, parce que je fais partie de l'équipe. Je voulais avoir la chance de faire partie de l'équation, et ce sera le cas cette année.»

Ce sera le cas, en effet. En fait, pour quatre membres du Canadien, le match de ce soir au Centre Bell, le premier de cette série contre les Rangers de New York, sera un premier match à vie en séries. Danault a bel et bien disputé 32 rencontres dans le maillot des Hawks, mais aucun lors de la «vraie» saison.

Quand les Hawks ont soulevé une troisième Coupe Stanley en six saisons au printemps 2015, Danault était bel et bien là, mais il était en retrait, en se contentant d'un rôle de spectateur avec les jeunes espoirs de l'organisation. Mais il a appris.

«J'ai appris que ce n'est jamais fini en séries, a-t-il ajouté. Je me souviens entre autres d'un match contre Anaheim, l'équipe avait gagné en deuxième période de prolongation. J'ai compris que les séries, c'est un autre niveau, c'est à ce moment-là, la vraie saison. Les 82 matchs de la saison régulière, c'est pour se préparer en vue des séries.

«Je ne vais rien changer, je vais jouer comme je l'ai fait durant toute la saison. C'est juste que l'intensité va être plus élevée. Mais je vais rester moi-même. La pression, elle est la même, on compose avec ça toute l'année, ce n'est rien de différent parce que c'est les séries.»

En plus de Danault, Andreas Martinsen, Paul Byron et Artturi Lehkonen vont eux aussi vivre une première expérience en séries mercredi soir (on peut ajouter le nom du gardien Al Montoya à cette liste, malgré son rôle d'adjoint à Carey Price).

Lehkonen, lui, a vécu la magie des séries il y a un an, dans la ligue d'élite de Suède. «Tout, absolument tout, avait fini par fonctionner pour moi», se souvient-il.

Les souvenirs du passé

Lehkonen, que Claude Julien a comparé à Loui Eriksson, «mais avec un plus grand potentiel offensif à cause de sa vitesse», estime que la saison qui vient de se terminer ne veut plus rien dire au moment d'affronter les Rangers. «Je sais que les séries, c'est quelque chose de différent, mais je ne suis pas du tout nerveux. J'essaie seulement de ne pas trop y penser! Mais je vais avoir quelques papillons dans l'estomac avant le début du match.»

Les séries, c'est aussi un peu les souvenirs du passé, des souvenirs qui peuvent inspirer. Ainsi, quand on lui demande de fouiller un peu dans son tiroir à souvenirs, Phillip Danault évoque les séries du Canadien lors du printemps 2010, et aussi les surprises provoquées contre les Capitals de Washington et les Penguins de Pittsburgh. «Ça prouve que tout peut arriver», a ajouté l'attaquant québécois, avec une bonne dose d'optimisme.