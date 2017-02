Le CH freine sa série de défaites à 4

Pacioretty a été le grand artisan de la victoire en marquant deux fois, tout en se faisant complice de deux buts, dont celui d'Alex Galchenyuk (12e) à 2:13 de la période de prolongation.

Après seulement 57 secondes d'écoulées au match, le capitaine a accepté une belle passe de Phillip Danault pour tromper la vigilance de Mike Smith (35 arrêts). En inscrivant son 26e but de la saison, il mettait fin à une séquence de 138:08 sans but de son équipe. Il s'agissait également de son 200e but en carrière dans la LNH, rejoignant du même coup Robert Rousseau au 25e rang de l'histoire du Canadien.

Les hommes de Michel Therrien ont doublé leur avance à 13:10 du premier vingt, quand Andrei Markov a décoché un puissant lancer frappé qui est passé à la gauche de Mike Smith. Tout juste rappelés des IceCaps de St. John's, mercredi, Michael McCarron et Daniel Carr ont récolté des mentions d'aide sur le jeu.

Price : mauvaise soirée

Les Coyotes ont toutefois profité de l'indiscipline de leurs adversaires pour réduire l'écart en deuxième période. Lors d'une pénalité à Danault, la recrue Christian Dvorak a saisi une passe de Max Domi et il a logé la rondelle par-dessus la mitaine de Carey Price.

Domi ne s'est pas arrêté là. Après que Price eut stoppé Peter Holland en échappée deux minutes plus tard, Domi a bien suivi le jeu il a poussé la rondelle - non sans peine - derrière la ligne rouge pour permettre à sa troupe de niveler le pointage. Ce but a d'ailleurs fait l'objet d'une reprise vidéo, mais les arbitres ont confirmé que la rondelle avait bel et bien traversé complètement la ligne des buts.

Les Coyotes ont ensuite fait plaisir à leurs partisans 22 secondes plus tard. Alex Goligoski a profité de la confusion dans le territoire du Canadien pour marquer dans un filet laissé libre par Price, qui ne savait pas où se trouvait le disque.

Pacioretty a créé l'égalité à 2:52 du troisième tiers. Puis le capitaine s'est fait le complice du 14e but de la saison d'Alexander Radulov à mi-chemin de la période.

Le CH croyait bien avoir la victoire en poche, mais Price a ensuite fait très piètre figure sur un autre but, le quatrième des Coyotes, de Dvorak. Price a raté sa sortie avant de pousser lui-même la rondelle dans le filet avec sa jambe gauche. Pas la meilleure soirée du gardien du Tricolore, auteur de 20 arrêts.

Le CH a encore deux rencontres au calendrier avant la pause obligatoire de cinq jours, à compter de lundi. Samedi, il accueillera les Blues de St. Louis avant de se rendre à Boston, dimanche soir.

NOTE : Andrei Markov se rendra en Russie la semaine prochaine afin de rapatrier à Montréal ses jumeaux de cinq ans. Selon le Journal de Montréal, le défenseur a récemment appris le décès de Natalia Streckova, son ex-conjointe et aussi la mère des deux garçons. Elle est décédée d'un cancer ovarien avant la période des Fêtes. Markov profitera donc de la semaine de congé du Canadien, à compter de lundi, pour s'envoler vers Moscou et rapatrier ses fils, qui sont nés à Montréal, mais qui étaient repartis vivre en Russie avec leur mère après la séparation du couple. Avec La Presse