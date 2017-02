Le CH déçoit ses jeunes fans

«Ils sont forts partout», a observé Max Pacioretty. «Ils ont un des meilleurs gardiens de la LNH, d'excellents défenseurs qui sont capables de patiner avec la rondelle et de faire des jeux. Ils ont toujours eu leur gros trio, mais avec Kuznetsov qui arrive en deuxième vague d'attaque, ça le rend très dangereux.»

Les Capitals n'ont pas tardé à démontrer tout leur talent. Ils ont d'ailleurs marqué les premiers, à 3:02 de la première, quand Jay Beagle a battu Carey Price (24 arrêts) d'un tir des ligues majeures. Quelques minutes plus tard, la période a été retardée d'une dizaine de minutes en raison d'un trou qui est apparu au bas d'une bande, derrière le filet des Caps. La longue pause a semblé inspirer les joueurs en rouge et Alexander Radulov, qui a créé l'égalité en déjouant Braden Holtby (19 arrêts) sur des passes de Max Pacioretty et Phillip Danault.

La deuxième période fut celle des visiteurs, qui ont ajouté un but - celui d'Andre Burakovsky sur un tir parfait dans le haut du filet - et qui auraient pu en ajouter quelques autres si Price n'avait pas affiché une aussi belle forme. En troisième, Radulov (13e), qui a eu une solide journée au bureau, a fait mal à son club en sortant (légèrement) le crochet sur Alex Ovechkin, un geste qui a été puni. Nicklas Backstrom en a profit pour marquer le but victorieux grâce à un tir des poignets que Price n'a jamais vu.

Therrien critique les arbitres

Therrien n'était pas du tout d'accord avec certaines décisions des arbitres. «La punition à Andrew Shaw, ce n'était pas une punition. J'aime mieux ne pas embarquer là-dedans... C'est comme la punition à Radulov, j'aime mieux ne pas embarquer. [...] Aussi, ils ont lancé une rondelle dans les estrades, le règlement est très clair là-dessus, mais que peut-on y faire?»

Radulov s'est toutefois racheté quelques minutes plus tard, depuis l'arrière du filet, en réussissant une passe parfaite pour Pacioretty à l'avant, qui n'a pas raté cette chance pour réussir son 25e de la saison.

Le Canadien a certes eu ses chances par la suite. Alex Galchenyuk, entre autres, s'est fait voler un but certain par Holtby vers la fin. Et Shea Weber a fendu l'air devant le filet en toute fin de rencontre, à quelques mètres du filet. «La rondelle a fait un drôle de bond, je n'ai pas été capable de la frapper comme je le voulais», a expliqué le défenseur.

Phillip Danault a dû quitter le match en troisième, victime d'une blessure dont on ignore la gravité pour le moment.

Le Canadien va retrouver ses partisans très rapidement, dimanche après-midi plus précisément, alors que les Oilers d'Edmonton seront de passage au Centre Bell lors du traditionnel match du jour du Super Bowl.