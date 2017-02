Le CH a traversé la tempête

Guillaume Lefrançois

La Presse La Presse Suivre @glefrancoislp (Brossard) Deux joueurs de centre en Alex Galchenyuk et David Desharnais. Deux ailiers dynamiques en Brendan Gallagher et Andrew Shaw. Un vétéran défenseur dont on sous-estimait l'importance en Andrei Markov. Tout ça dans un calendrier pas toujours commode.

Dans des circonstances difficiles, le Canadien a traversé une portion de calendrier qui aurait pu faire dérailler sa saison. Mardi, c'était le retour au jeu de Markov, Desharnais et, dans une moindre mesure, Greg Pateryn. Il y a deux semaines, c'était celui de Shaw. Et le retour attendu de Galchenyuk, jeudi à Philadelphie, laisse croire que la tempête est terminée. Si Jeff Petry revient bel et bien dans la formation après avoir été ralenti par un virus mardi, il ne restera donc que Brendan Gallagher (main) sur la touche. «C'est toujours positif de voir des gars revenir. Ça ajoute de l'énergie au groupe. On va souhaiter que les gars restent en santé pour que l'on puisse créer une symbiose», a observé Petry après l'entraînement de jeudi. Au coeur de la tempête, il se dégageait certainement une impression que le navire prenait l'eau. Les problèmes de Carey Price alimentaient cette impression, lui qui a présenté un taux d'efficacité de ,899 en décembre et de ,906 en janvier, bien en deçà de ses standards habituels. De plus, le Tricolore peinait à aligner les victoires. Depuis la première blessure à Galchenyuk - c'est là que l'hécatombe a commencé -, les Montréalais ont connu une seule séquence de trois victoires et deux séquences de deux victoires. Mais en prenant un peu de recul, l'équipe s'en tire avec une fiche fort acceptable étant donné les circonstances : 13-8-5, pour une récolte de 31 points en 26 matchs. À ce rythme, sur 82 matchs, on parlerait d'une saison de 98 points. La surprise On a souvent tendance à croire qu'une équipe privée de ses bons éléments offensifs devra jouer de façon à espérer des victoires de 2-1. Ce fut tout le contraire chez le Canadien, qui a signé notamment des gains de 5-3, 5-4 et 7-4 au cours de cette période. Mais s'il y a une statistique qui fait particulièrement sursauter, c'est au chapitre de l'attaque massive. On aurait pu croire qu'elle allait éclater en morceaux quand Markov est tombé au combat à la suite du match du 17 décembre. Son absence s'ajoutait à celle de Galchenyuk, puis Gallagher allait à son tour se blesser le 4 janvier. Et pourtant... Le Tricolore occupe aujourd'hui le troisième rang de la LNH à ce chapitre! «Différents joueurs se sont levés pour remplacer les absents, que ce soit en désavantage ou en avantage numérique», a noté Petry. «Ça nous a pris un certain temps avant de comprendre qui pouvait remplacer qui, mais l'avantage numérique a produit à un bon rythme dernièrement. On a beaucoup travaillé sur cet aspect en l'absence de Markov, mais avec sa capacité à bien voir le jeu, à passer la rondelle, ce sera bon pour nous.» «Tu dois être créatif avec les éléments que tu as», a rappelé l'entraîneur-chef Michel Therrien. «Tu dois t'ajuster à ton personnel à ta disposition, que ce soit sur les unités spéciales ou à forces égales. Quand tous tes joueurs sont là, ça te donne plus d'options. L'avantage numérique va bien, je m'attends à ce que ça continue avec le retour de Markov et de Galchenyuk.» Avec une formation en santé, plus équilibrée, et un calendrier moins condensé que celui des dernières semaines, le CH devra maintenant éviter les séquences en dents de scie s'il veut montrer qu'il fait réellement partie de l'élite de la LNH.

Danault confirmé comme premier centre

Agrandir Phillip Danault conserve son poste de premier centre, entre Alexander Radulov et Max Pacioretty, les meilleurs ailiers de l'équipe. La Presse, Bernard Brault

Michel Therrien pouvait difficilement offrir une plus grande marque de confiance à Phillip Danault. Malgré le retour d'Alex Galchenyuk à l'entraînement jeudi, le Québécois conservait son poste de premier centre, entre Alexander Radulov et Max Pacioretty, les meilleurs ailiers de l'équipe. «Je n'en retiens que du positif», a dit l'entraîneur-chef du Canadien au sujet des blessés des dernières semaines. «Ça nous a permis d'apprendre où certains de nos joueurs sont capables de jouer, comme Danault, ce qui est une très bonne nouvelle.» C'est plutôt Galchenyuk qui était pris dans un trio un peu particulier, avec l'agitateur Andrew Shaw à droite et un centre naturel en David Desharnais comme ailier gauche. «Après deux mois d'absence, je jouerais à la défense!» a lancé Desharnais à la blague. Mais en déployant une telle formation, Therrien évite de mettre tous ses oeufs dans le même panier et de placer ses trois meilleurs attaquants au sein de la même unité. «On recherche de l'équilibre. Il n'y a pas de meilleur exemple que les champions de la Coupe Stanley. Ils ont Phil Kessel au sein du troisième trio», a fait valoir Therrien au sujet des Penguins. «Ils sont durs à affronter parce qu'ils ont de l'équilibre. J'espère pouvoir faire ça. Mais je veux voir des résultats de mes trios, de mon équipe, des victoires. Quand je ne vois pas de résultats, de tempo, des chances de marquer, ça lève un drapeau rouge. C'est là que je dois faire des ajustements. Si ça marche, je laisse ça tel quel.»

Du mouvement à l'arrière

Michel Therrien n'a rien annoncé, mais Greg Pateryn semblait avoir déjà fait son deuil du duel de jeudi contre les Flyers, même s'il a disputé un fort match mardi. «C'est une chose que de sauter ton tour si tu sais que tu as connu un mauvais match, ou si tu te blesses, mais sinon, c'est frustrant d'être le joueur en trop», a noté le défenseur. «Je vais prendre ça un jour à la fois, rester positif et travailler sur les petites choses. Je dois rester positif, car les choses peuvent changer très rapidement.» Pateryn était mécontent, mais la situation était encore pire pour Mark Barberio, soumis au ballottage deux jours après qu'un autre défenseur du CH, Zach Redmond, a subi le même sort. Les 29 autres équipes de la LNH ont donc jusqu'à midi pour réclamer l'arrière de 26 ans, qui joue en moyenne 15 min 7 s par match, mais elles devront toutefois tenir compte du fait que son contrat sera encore valide l'an prochain. Enfin, l'attaquant Daniel Carr a été cédé aux IceCaps de St. John's.

Les hauts et les bas des Flyers

Agrandir Les Flyers de Philadelphie ont connu un match atroce mardi contre les Hurricanes en Caroline en s'inclinant 5-1. Après deux périodes, Travis Konecny et les siens n'avaient que six tirs au but. AP, Karl B DeBlaker