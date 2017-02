Le Rocket dévoile logo et uniformes

Le logo, une création de l'agence Lg2, montre un «R» où figurent, selon l'interprétation, entre une et trois fusées épurées incluant celle de l'espace négatif, soit le «vide» au centre du «R». Les lettres formant le nom du club sont à la verticale dans la partie gauche.

«L'équipe s'appelle le Rocket, mais on ne devait pas trop verser dans la nostalgie», a confié Claude Auchu, le directeur de création du projet. «Il fallait un dénominateur commun : Le chandail du Canadien est un des seuls avec une bande au centre, le logo est une seule lettre, et il y a l'aspect tricolore. Ça se veut dépouillé et épuré, dans l'esprit classique du CH. «C'était un projet de rêve, ajoute-t-il. Définir l'image d'une équipe sportive, on n'avait jamais eu la chance de faire ça. Le projet a été hyper emballant. On a conçu une centaine de logos et peut-être 25 chandails, très différents. On est super fiers du résultat.»

Deux logos secondaires vont figurer sur les manches de l'uniforme : un bouclier avec l'inscription Le Rocket, ainsi que le numéro 9. Chacun de ces éléments est soutenu par une flamme de propulsion minimaliste, mais évocatrice de la fougue qu'affichait le légendaire Maurice Richard.

Le logo est blanc et bleu, mais les uniformes reprennent la vénérable combinaison Bleu-Blanc-Rouge du Canadien de Montréal.

Le Rocket jouera à la Place Bell qui est présentement en construction, près de la station de métro Montmorency. Vincent Lucier, président de l'amphithéâtre, estime qu'il est bâti à environ 85 %.