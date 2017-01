La rentrée de Nesterov

Ce sera particulièrement vrai à la ligne bleue. Acquis jeudi du Lightning, Nikita Nesterov fera ses débuts avec le Tricolore. Ce sera pour lui l'occasion d'un nouveau départ, puisqu'il n'a disputé que 35 matchs à Tampa cette saison, à raison de 16 minutes par match.

«Je suis content d'être ici, c'est une belle ville, une bonne équipe», a déclaré Nesterov au cours d'un point de presse plutôt bref, lundi, puisque l'anglais du nouveau venu du CH est limité.

On en sait bien peu sur Nesterov, si ce n'est qu'il a un certain talent offensif caché. Son ancien coéquipier du Lightning Victor Hedman en a parlé en fin de semaine, et Mark Barberio l'a réitéré, lundi. «Il a l'habileté de créer des jeux et il joue en confiance avec la rondelle», a décrit le Montréalais, rencontré après l'entraînement.

Par contre, des doutes sur son ardeur au travail ont parfois été soulevés. Seul le temps dira s'ils étaient légitimes. À Montréal, il repartira à zéro, puisque Therrien assure - comme il l'avait dit pour Alexander Radulov - qu'il ne s'attarde pas à la réputation de ses nouveaux joueurs.

«Je l'ai rencontré, je lui ai expliqué nos standards, a raconté Therrien. Il est très au courant. Avec les performances, on prendra les décisions. Ce sera une occasion pour lui. Dans le passé, il y a de belles histoires, des genres de joueurs comme ça dont on a soutiré le maximum. On espère faire la même chose avec lui.»

Congestion

Andrei Markov et Greg Pateryn s'approchent eux aussi d'un retour au jeu, puisqu'ils ont retrouvé leurs coéquipiers à l'entraînement, lundi. Therrien a confirmé que Pateryn devra patienter encore, mais il n'exclut pas la possibilité d'un retour de Markov dès aujourd'hui. «C'était son premier entraînement, j'aurai une discussion avec lui et on prendra une décision avant l'entraînement [de ce matin]. Je ne peux pas me prononcer, mais [c'est de bon augure].

«Je veux d'abord m'asseoir avec lui», a tempéré l'entraîneur-chef, en anglais.

Markov et Pateryn sont absents depuis décembre, tandis que Nesterov a sauté plusieurs tours à Tampa.

Par leur style de jeu, leur âge et leur position dans la hiérarchie, Nesterov et Mark Barberio ont longtemps été en compétition chez le Lightning. «On luttait pour les postes de défenseur numéro 5, 6, 7», se souvient Barberio.

Voilà que le manège pourrait recommencer pour eux à Mont­réal. Quand Markov reviendra au jeu (mardi ou très bientôt), ils seront cinq gauchers dans le giron de l'équipe, avec Nesterov, Barberio, Alexei Emelin et Nathan Beaulieu. Comme Markov, Emelin et Beaulieu ne devraient pas être inquiétés pour leur poste, c'est donc dire que Barberio et Nesterov devraient se retrouver en lutte pour le poste à droite au sein du troisième duo, avec Pateryn, un droitier naturel. Les deux premières cases à droite sont occupées par Shea Weber et Jeff Petry.

«C'est bon. Avec l'équipe qu'on a, c'est important d'avoir de la profondeur, a rappelé Barberio. Les choses changent vite dans une saison. La compétition, ça garde tout le monde sur le droit chemin.»