Défaite de 3-1 à oublier pour le CH

(New York) Un match à oublier pour le Canadien, jeudi au Barclays Center. Devant une maigre foule, la troupe de Michel Therrien a offert la performance d'une équipe qui semblait avoir la tête ailleurs.

Le Canadien disputera sa prochaine rencontre le 31 janvier contre les Sabres de Buffalo. On peut croire que les joueurs de Therrien profiteront de la pause des étoiles qui semblait occuper leurs pensées pendant le match... Avec La Presse canadienne

Ladd a brisé légalité à 7:20 de la troisième période avec son deuxième but du match, un tir du poignet dans le haut du filet à la gauche de Price. Josh Bailey a inscrit le troisième but des Islanders.

Shea Weber a été le seul à déjouer Thomas Greiss. Il a marqué son 12 e but de la saison lors d'un avantage numérique à 14:09 de la deuxième période. Il est le deuxième buteur parmi les défenseurs de la Ligue derrière Brent Burns (21), des Sharks de San Jose.

Le 12 e but de Weber

Andrew Ladd a inscrit l'unique but de l'engagement à 13:04 en dirigeant la rondelle entre les jambières de Price sur un tir du poignet décoché depuis le cercle gauche de la mise au jeu. Le gardien n'a pas très bien paru, mais il en avait cependant volé un auparavant à John Tavares. Il s'est à nouveau illustré un peu plus tard devant Josh Bailey avec un arrêt de la jambière droite alors qu'il était quasiment à plat ventre sur la glace.

Les Islanders ont largement dominé la première période 14-4 au chapitre des tirs et le Canadien se serait retiré au vestiaire avec un retard de plus d'un but sans quelques solides arrêts de Price, appelé à commencer un troisième match d'affilée. Environ cinq minutes après la mise au jeu initiale, son bâton est resté coincé dans une ouverture de la bande, derrière son but. Sans bâton, il est tout de même revenu devant son filet à temps pour saisir le disque.

«J'espérais qu'on réagirait en troisième. On a essayé de faire des changements pour provoquer des choses. Mais c'est le genre de match où il n'y avait rien à faire.

«Ç'a été un match très difficile», a reconnu Therrien. «Ça a paru serré à cause de Carey, qui a été exceptionnel. Mais les Islanders ont joué un très gros match. Ils étaient très intenses.

Résultat : les Islanders l'ont emporté 3-1 et porté à 4-0-1 leur fiche depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur, Doug Weight. Ils auraient pu triompher avec un pointage encore plus décisif si Carey Price, confronté à 42 tirs, n'avait pas effectué plusieurs arrêts clés devant.

«La pause va nous faire du bien mentalement et physiquement.»

- Michel Therrien au sujet du congé du Match des étoiles

«Nous n'avons pas très bien joué. On veut faire mieux avant une pause. Mais c'est le moment de nous reposer et de revenir un peu plus motivés.»

- Max Pacioretty

«Carey a vraiment été exceptionnel. On n'a pas bataillé assez fort pour être à la hauteur sa performance. Il a été laissé à lui-même, il a fait de gros arrêts pour nous garder dans le match et on n'a pas répondu à ça.»

- Phillip Danault