Le CH acquiert Nikita Nesterov

Le Tricolore a obtenu Nikita Nesterov, du Lightning de Tampa Bay, contre un joueur de la Ligue américaine, soit le défenseur Jonathan Racine, et un choix de sixième tour en 2017. Le prix à payer semble relativement faible, mais il n'est peut-être pas étranger aux rumeurs qui envoient Nesterov dans la KHL la saison prochaine. Cela dit, son agent a indiqué à Sportsnet, il y a quelques semaines, que son client avait l'intention de demeurer en LNH.

«Il est un jeune défenseur qui, malgré ses 23 ans, a déjà disputé 26 matchs en séries éliminatoires», a mentionné Bergevin. «Il est un jeune qui patine bien, qui joue bien avec la rondelle et qui a un bon lancer.»

Nesterov est un gaucher, mais il était toujours «l'heureux élu» pour jouer de son côté opposé quand le Lightning manquait de défenseurs droitiers. Cette qualité pourrait être utile au Canadien, puisque le flanc droit du troisième duo a été un point faible de l'équipe cette saison, en particulier depuis la blessure à Greg Pateryn.

Cela dit, Bergevin a mentionné qu'il jouerait idéalement à gauche. Son utilisation sera à suivre. Ni Zach Redmond, ni Ryan Johnston n'ont été capables d'accaparer ce poste de troisième défenseur à droite, jouant en alternance. Jeudi, contre les Islanders, Redmond n'a fait que trois présences au dernier vingt.

Bergevin fidèle à lui-même

Chaque saison depuis son arrivée en poste, Bergevin se fait une habitude d'obtenir du renfort à la ligne bleue en cours de saison. Lors de la saison écourtée 2013, c'était Davis Drewiske, qui n'a finalement disputé que neuf matchs avec le Tricolore. Lors de la campagne suivante, Mike Weaver avait aidé le CH à atteindre la finale de l'Est.

C'est en 2014-2015 qu'il s'est montré le plus actif, obtenant Sergei Gonchar, Bryan Allen, mais surtout Jeff Petry, ce dernier à la date limite des transactions. L'an passé, Bergevin avait déniché Victor Bartley, mais on se souviendra surtout de cet échange pour l'autre joueur acquis, John Scott.

«On n'a jamais assez de défenseurs, surtout avec ce qu'on a vécu avec Andrei [Markov] et Pateryn», a indiqué Bergevin, jeudi.

Nesterov a inscrit trois buts et neuf passes en 35 matchs cette saison à Tampa. Le Russe de 5'11" et de 191 livres jouait en moyenne 16 minutes et 35 secondes par match. Ces dernières années, il a aussi été utilisé sporadiquement à l'attaque quand le Lightning déployait une formation à 11 attaquants et sept défenseurs.

Choix de 5e tour (148e au total) en 2011, Nesterov en est à une troisième saison dans la LNH. En 119 matchs, il totalise 28 points. Son contrat, d'une valeur annuelle de 725 000 $, vient à échéance au terme de la présente saison. Il sera ensuite joueur autonome avec compensation.

Racine, également âgé de 23 ans, avait été acquis des Panthers en octobre dernier, contre Tim Bozon. En 26 matchs à St. John's, dans la Ligue américaine, il a amassé trois aides.

Racine est un ancien choix de troisième tour (87e au total) en 2011, qui a disputé un seul match dans la LNH. Avec sa hargne et son gabarit de 6'2" et de 202 livres, il pourrait rendre de fiers services au club-école du Lightning et il a encore du temps pour se développer.

Le poste de Racine sera vite occupé à St. John's. Après le match, le Canadien a annoncé le renvoi de Johnston aux IceCaps. Avec La Presse canadienne