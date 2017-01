Le «rêve» d'Artturi Lehkonen

(Montréal) Au moment où il a pris son sac d'équipement avant de sortir du vestiaire du club de Frolunda, l'été dernier, Artturi Lehkonen n'était pas certain de la suite des choses. Ses entraîneurs, eux, étaient pas mal plus certains. «Ils m'ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à me revoir», raconte Lehkonen avec un large sourire.

Il faut croire que les dirigeants du club de Frolunda connaissent assez bien leur hockey.

Non, Artturi Lehkonen n'est pas près de remettre le chandail de Frolunda, club de la ligue d'élite de Suède où il a passé les deux dernières saisons. Samedi soir, l'attaquant finlandais de 21 ans s'est offert un 11e but cette saison, une récolte qui le place au deuxième rang des buteurs chez le Canadien, à égalité avec Shea Weber et Alex Galchenyuk.

Ce n'est pas si mal pour un type qui ne savait pas trop s'il allait rester ou repartir en Suède il y a quelques mois à peine.

«Je sens que je suis de plus en plus à l'aise par ici, a-t-il expliqué après le match de samedi soir au Centre Bell. Je n'ai jamais vraiment pensé à me créer des attentes au début de la saison. J'essaie seulement de mieux jouer, de m'améliorer, et aussi d'être constant chaque soir.»

Lehkonen avoue lui-même qu'il a toujours été un joueur axé sur l'offensive avant tout, mais il ajoute du même souffle que c'est l'avantage d'être une «vieille» recrue de 21 ans : comprendre que pour avoir du succès dans la Ligue nationale, ça prend plus que des buts.

«C'est après la saison dernière que je me suis dit que j'aurais peut-être une chance de percer dans la LNH. J'ai eu un très bon été d'entraînement, en ayant l'occasion de m'entraîner avec mon équipe en Suède. Ils m'ont fait entrer dans un moule là-bas. Ils ont fait de moi un joueur complet, pas seulement un joueur offensif.»

«La saison dernière, là-bas, on a pratiquement tout gagné ce qu'il y avait à gagner en tant qu'équipe. Tout, absolument tout, est allé de mon côté la saison dernière en Suède. C'est ce qui a fait en sorte que je me suis mis à croire en mes chances de pouvoir réussir dans la LNH.»

L'idole Saku Koivu

Quand on parle à Lehkonen de ce qu'il vit ici depuis le mois de septembre, le mot «rêve» revient souvent dans les discussions. Oui, il croyait en ses chances, mais en même temps, tout cela lui semblait un peu loin. Sans compter que des joueurs de la Finlande, le Canadien n'en a pas embauché des dizaines au fil du temps.

Mais il y en a un qui a su capter l'imaginaire du jeune Lehkonen jadis : Saku Koivu.

«Saku, c'était une idole pour moi en grandissant... Quand j'étais plus jeune en Finlande, on ne voyait pas beaucoup de matchs de la LNH à la télé en direct. C'était dur de suivre les matchs de la LNH à cette époque-là en Finlande. Mais chaque fois que Saku revenait et qu'il enfilait le maillot de l'équipe nationale, on pouvait voir à quel point il était un grand joueur. On pouvait voir le type de meneur qu'il était, pour le pays entier, vraiment.»

Artturi Lehkonen affirme qu'il n'a toujours pas eu l'occasion de parler avec l'ancien grand capitaine du CH depuis qu'il a obtenu son propre casier au Centre Bell. Mais on peut présumer que cela ne saurait tarder, surtout s'il poursuit sur cette lancée. «On va finir par se parler, Saku et moi... du moins, je l'espère!»