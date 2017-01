Le roi Henrik chancelle

Avant le match de samedi, Price avait accordé au moins quatre buts dans quatre de ses six derniers matchs. Statistiquement, il se passe exactement la même chose du côté de Lundqvist.

«J'ai connu des hauts et des bas», a admis le Suédois. «Il y a des moments où je l'ai, d'autres où je pourrais faire mieux. Il y a certainement des choses sur lesquelles je vais vouloir travailler en deuxième moitié de saison.

«Mais il y a aussi le fait que nous jouons un peu différemment cette année : nous marquons plus, mais nous sommes plus généreux aussi. Et quand on a moins marqué, on s'est mis à donner moins de buts aussi. On dirait que ça va souvent main dans la main.»

Là aussi, d'une certaine manière, il y a un parallèle à tracer avec Price. Car même si les deux gardiens titulaires ne jouent pas au sommet de leurs capacités, leurs équipes respectives continuent à gagner de façon régulière en raison d'une bonne contribution offensive. Avant les rencontres de samedi, les hommes d'Alain Vigneault étaient ceux qui avaient marqué le plus de buts dans toute la ligue (148), alors que le Tricolore pointait au quatrième rang (133).

Mais si Price a connu une baisse de régime en décembre, il ne s'est pas retrouvé au bout du banc durant quatre matchs de suite, comme ç'a été le cas pour Lund­qvist, qui a vu son adjoint Antti Raanta obtenir quatre départs successifs au début de décembre.

«Dans notre tête, on a un plan, mais ça ne se passe pas toujours comme ça», admet le gardien de 34 ans. «Il faut juste essayer de gérer ça le mieux possible. Je veux jouer le plus souvent possible, mais Antti jouait très bien et il aidait l'équipe à gagner. Il faut l'accepter et faire de son mieux à l'entraînement. Il y a des leçons à tirer d'une situation comme celle-là...»

Moins de matchs

On pourrait croire que le calendrier resserré de cette saison pourrait avoir entraîné un certain surmenage, mais Lundqvist soutient que c'est l'inverse : il trouve qu'il ne joue pas assez depuis un mois!

«Antti a joué quelques matchs, puis j'ai été malade, il y a eu la pause de Noël et notre semaine de congé. C'est ça qui n'est pas normal, parce que j'ai l'habitude d'avoir trouvé mon rythme à ce stade-ci de la saison», explique le roi Henrik, qui avait joué six rencontres de plus après le même nombre de matchs des Rangers l'an dernier.

«Pendant de nombreuses années, c'est en jouant beaucoup que je trouvais ma zone de confort parce que je ne pensais pas beaucoup. Ça a été un peu différent cette année, avec mon temps de jeu et les congés. Il faut que je trouve le moyen de trouver ma concentration quand je joue.»

Lundqvist reconnaît que les matchs à haut pointage semblent plus fréquents, cette saison, dans la LNH. Dernièrement, les Rangers eux-mêmes ont accordé sept buts dans deux parties de suite.

«On a beau parler des gardiens et de leur équipement, ça montre que tout se ramène à la façon dont une équipe décide de jouer. C'est ce qui détermine s'il y aura beaucoup de buts ou non. Si elle s'éloigne de sa structure de jeu, elle risque d'accorder plus de chances de marquer et plus de buts.

«Je ne sais pas si l'arrivée des nouveaux joueurs ne contribue pas elle aussi à ouvrir le jeu. Chose certaine, on voit plus de matchs où le jeu est ouvert et où les chances de marquer se multiplient. Il reste encore toutefois des équipes qui restent fidèles à leur structure...»