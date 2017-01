Résultat inespéré à la mi-saison

Quelques jours auparavant, Max Pacioretty avait répondu avec la phrase «next man up» («au suivant») pour expliquer combien l'équipe ne se laisse pas perturber par les blessures. Le capitaine, fan de football américain, a de toute évidence bien retenu cette formule popularisée par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Cowboys de Dallas, et ce, avec beaucoup de succès cette saison.

Si bien des observateurs se sont étonnés de cette fiche de 4-1-2 lors du récent périple de sept matchs sur la route, qui s'est conclu par une victoire de 5-3 chez les Leafs à Toronto samedi soir, Radulov n'est pas de ceux-là. «Ça ne me surprend pas, a-t-il ajouté. Nous avons une jeune équipe qui travaille très fort. Il y a de bonnes choses qui vont nous arriver si on continue comme ça.»

Carey Price, lui, a choisi de souligner ce qui s'avère, selon lui, la qualité première de sa bande.

«La constance, a-t-il répondu samedi soir. C'est ce qu'on fait, on joue de manière constante, et lors de ce voyage, on l'a fait contre des clubs qui sont très bons. On regarde tout ça et je crois qu'on peut être satisfaits des résultats obtenus.»

Éviter les séries de défaites

Cette constance résume en effet très bien le Canadien de 2016-2017. Chaque fois qu'on s'attend à ce que tout commence à s'écrouler, l'équipe se redresse et réussit à obtenir quelque chose. Ç'a été le cas à Tampa Bay, où le Canadien a pu obtenir un point dans la défaite et lors d'une performance décriée par l'entraîneur Michel Therrien, ç'a été le cas à Pittsburgh aussi, le 31 décembre, où le Tricolore a tout de même obtenu un point.

C'est d'ailleurs un détail important : cette saison, le Canadien sait éviter les longues séries de défaites qui peuvent plomber un club au classement. Ce Canadien de 2016-2017 n'a jamais perdu plus de deux matchs de suite en temps réglementaire. En revanche, l'équipe a connu une série de huit victoires de suite et une autre de quatre victoires.

Le match de lundi soir au Centre Bell, contre les Capitals de Washington, marque le point de la mi-saison pour le Canadien. Une première moitié de saison caractérisée par le rendement inespéré d'Alexander Radulov (31 points en 38 matchs), par l'émergence de Phillip Danault (7 buts en 40 matchs) et par le retour en forme de Max Pacioretty (19 buts), qui devrait flirter avec la barre des 40 buts une fois de plus.

Avec le retour imminent d'Alex Galchenyuk et d'Andrei Markov, le Canadien peut amorcer cette deuxième moitié de saison avec beaucoup d'assurance. L'effondrement de la saison dernière a de toute évidence été oublié.