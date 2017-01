Galchenyuk et Markov retournent à l'entraînement

La formation montréalaise a en effet annoncé jeudi que l'attaquant Alex Galchenyuk et le défenseur Andrei Markov rejoindront leurs coéquipiers au cours des prochaines heures à Toronto et participeront à la séance d'entraînement vendredi midi.

L'organisation du Canadien a aussi fait savoir que les attaquants Sven Andrighetto et Nikita Scherbak avaient été rappelés du club-école des IceCaps de Saint-Jean dans la Ligue américaine.

Andrighetto et Scherbak viendront apporter du renfort à une formation qui a perdu Paul Byron, victime d'une blessure au haut du corps, et Brendan Gallagher, atteint à la main gauche par un tir de Shea Weber mercredi soir à Dallas.

Byron, qui pourrait bien avoir subi une commotion cérébrale après avoir été durement frappé par Patrick Sharp, a accompagné ses coéquipiers à Toronto, mais pas Gallagher est rentré à Montréal pour y rencontrer les médecins de l'équipe.

Pour le pugnace attaquant, il s'agit d'une deuxième blessure du genre en moins de 14 mois. Le 22 novembre 2015, il avait subi une fracture de deux doigts de la main gauche après avoir été atteint par un tir de Johnny Boychuk, des Islanders de New York. Gallagher avait dû patienter jusqu'à la journée de la Classique hivernale, le 1er janvier à Foxborough, pour reprendre le collier.

Beaucoup de blessés

Depuis le 4 décembre, jour où Galchenyuk a subi une blessure à un genou face aux Kings de Los Angeles, le Canadien a été lourdement frappé par les blessures. Face aux Stars mercredi, le Canadien a amorcé la rencontre sans les services de Galchenyuk, David Desharnais, Greg Pateryn, Andrew Shaw et Markov. Malgré tout, depuis ce jour, le Canadien présente un dossier de sept gains, trois défaites et quatre revers en prolongation.

Au moment où il s'est blessé, Galchenyuk était le meilleur marqueur du Canadien avec une récolte de 23 points, dont neuf buts, en 25 matchs, et il pilotait le premier trio.

Pour sa part, Markov est absent depuis le match du 20 décembre contre les Ducks d'Anaheim. Même si la blessure ne semblait pas trop sérieuse dans le cas du vétéran âgé de 38 ans, celui-ci a raté les huit derniers duels du Canadien.

L'organisation n'a pas précisé s'ils seront en uniforme samedi, alors que le Canadien terminera sa séquence de sept matchs à l'étranger - la plus longue de la saison - en rendant visite aux Maple Leafs à Toronto.

Par ailleurs, c'est la quatrième fois cette saison que le Canadien fait appel à Andrighetto. L'attaquant suisse de 23 ans a disputé huit matchs avec le Canadien cette saison et obtenu deux mentions d'aide. En carrière dans la LNH, il a inscrit neuf buts et 13 mentions d'aide en 64 sorties. Avec les IceCaps cette saison, Andrighetto a marqué huit buts et ajouté 14 passes en 20 matchs.

Quant à Scherbak, il n'a encore jamais évolué dans la Ligue nationale de hockey. En 27 rencontres avec les IceCaps en 2016-2017, il totalise dix buts et autant de mentions d'aide.