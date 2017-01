Jouer avec passion

Excédé par les revers, le nouveau capitaine était sorti de ses gonds. «J'étais debout devant ce même casier l'an dernier et je me souviens d'une certaine entrevue où j'étais dans une position difficile», s'est rappelé Pacioretty, mercredi, après avoir inscrit un deuxième but gagnant en l'espace de 24 heures. «Tout semble si différent aujourd'hui.»

Et comment. L'implication émotive est telle chez le Canadien que le niveau d'engagement a monté d'un cran par rapport à l'an dernier. Et c'est un contexte avec lequel le capitaine est plus à l'aise, car il est lui-même un homme émotif.

«Ce qui nourrit notre camaraderie, c'est qu'on est un groupe qui veut jouer de façon passionnée. C'est facile de cacher nos émotions ou notre passion devant les caméras, mais nous voulons vraiment gagner. Et ce n'est pas suffisant pour nous de gagner en ne jouant pas bien ou en nous fiant trop sur notre gardien; il faut aussi nous sentir bien par rapport à notre façon de jouer.»

Donner l'exemple

En tant que capitaine, le mandat de Pacioretty est d'être capable de s'élever au-dessus de la mêlée... ou à tout le moins de donner l'exemple. Le Tricolore n'a peut-être pas perdu Carey Price cette année, mais il affronte néanmoins de l'adversité. Et Pacioretty la confronte à bras-le-corps cette année.

C'est particulièrement flagrant depuis la blessure à Alex Galchenyuk. Alliant ses aptitudes de marqueur à ses responsabilités de capitaine, il a inscrit 13 buts à ses 15 derniers matchs. Personne dans la LNH n'a marqué plus de buts que lui depuis le 1er décembre.

«J'y pensais ces derniers jours et je me disais qu'il jouait peut-être le meilleur hockey que je l'aie jamais vu jouer», confiait Nathan Beaulieu après la victoire à Dallas, mercredi. «Il a pris le taureau par les cornes cette année et s'avère un grand leader. C'est beau à voir. Il rallie plusieurs joueurs autour de lui, à commencer par ceux qui ne jouent pas avec lui sur une base régulière.»

«Il est solide et il est inspiré», a renchéri Michel Therrien. «Il prend les choses en charge. Son éthique de travail est exceptionnelle. C'est ce qu'on demande d'un leader parce que les autres suivent dans ce temps-là. Il a réussi à marquer de gros buts... Je le sens très déterminé.»

En six occasions déjà cette saison, c'est d'ailleurs Pacioretty qui a marqué le but de la victoire. Seul Sidney Crosby en a réussi plus (7) dans toute la LNH.

L'influence de Radulov

Pacioretty lui-même dit avoir été influencé par la présence d'Alexander Radulov. Ils n'ont pas joué souvent ensemble, mais suffisamment pour que le Russe déteigne favorablement sur lui.

«Je l'adore... et j'adore jouer avec ce gars-là», avoue Pacioretty. «C'est le meilleur! J'ai eu une présence en deuxième période [à Dallas] qui ne ressemblait à aucune de mes présences en neuf ans de carrière. Je me sentais comme Radu par ma façon de protéger la rondelle, de faire des feintes dans le coin, et de faire un passe-et-va avec Phil [Danault]...

«Je n'ai jamais joué comme ça de ma vie. Il n'était même pas sur la glace avec moi mais, à force de le voir jouer de la sorte soir après soir, on dirait qu'il m'a permis de découvrir une toute nouvelle facette de mon jeu. Et je sens que plusieurs autres joueurs jouent de cette façon à cause de son influence.»