Pas de point, mais de la fierté

Encore confronté à une équipe qui ne perd plus, le Tricolore a dignement baissé pavillon face aux Blue Jackets au compte de 2-1, vendredi, au Nationwide Arena. «Il faut trouver le moyen de marquer», a déclaré l'entraîneur-chef Michel Therrien. «Les victoires morales ne donnent pas de point au classement.»

Les Jackets ont signé un 12e gain de suite; une séquence qui permet aux hommes de John Tortorella d'occuper le tout premier rang au classement général de la LNH. «Avec 50 points à Noël, nos joueurs ont de quoi se sentir bien», a noté l'entraîneur-chef John Tortorella. «Mais ils devront être meilleurs après Noël, car la ligue sera meilleure. On ne prendra plus personne par surprise.»

Si on voulait savoir si la confiance d'Al Montoya (22 arrêts) était encore ébranlée, sept semaines après la bastonnade de 10-0, on en a vite eu la réponse. Dès la troisième minute, un Chris Terry trop téméraire a permis aux Jackets de s'amener à 3 contre 1. Montoya a repoussé des tirs dangereux de David Savard et de Markus Nutivaara.

Le seul problème pour Montoya, c'est que le gardien à l'autre bout, Sergei Bobrovsky, ne manque pas de confiance lui non plus. Avec la moyenne de 1,91 qu'il affichait avant le match, on peut le comprendre! Il a réussi quelques petits bijoux parmi ses 36 arrêts. «On a eu nos opportunités, mais il faut rendre crédit à leur gardien, qui a été très bon», a reconnu Therrien.

«C'était un match qui n'était pas évident à jouer en raison de notre nombre de blessés», a ajouté Therrien, qui ne pouvait compter sur Galchenyuk, Shaw, Desharnais, Markov, Emelin et Pateryn. «J'ai aimé la manière qu'on a joué en démontrant du caractère. On affrontait l'équipe la plus hot de la LNH présentement, mais j'ai aimé notre effort.»

Petry n'était pas sûr

Les Jackets ont profité d'un avantage numérique pour ouvrir la marque quand Sam Gagner a touché la cible en fin de première période. Brandon Saad a doublé l'avance des siens en tout début de deuxième période.

Jeff Petry, d'un tir d'une précision inouïe, a resserré l'écart en milieu de troisième période. Le défenseur n'avait pratiquement pas d'angle quand il a pris son tir. C'est déjà un huitième but cette saison pour le grand droitier.

«J'ai levé la tête, j'ai vu qu'il penchait un peu vers l'avant et que ça laissait un petit espace en haut, donc j'ai pris le tir», a expliqué Petry. «Je n'étais même pas sûr d'avoir marqué parce que la rondelle est aussitôt ressortie!»

Le centre format géant Michael McCarron, qui transporte le quatrième trio sur ses grosses épaules, a connu une autre bonne performance. «Il protège bien la rondelle offensivement et il va bien depuis son rappel», a souligné Therrien.

Le Canadien rentre maintenant à la maison pour Noël. Il poursuivra son voyage de sept matchs le 28 décembre, à Tampa. Avec La Presse canadienne