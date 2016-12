Les vieilles recrues plus rares

Alors, lorsqu'il a vu Patrick Cannone entrer dans le vestiaire, plus tôt cette semaine, le joueur lui a tout de suite été sympathique. «Il me rappelle un autre vétéran qui a joué 20 ans dans les mineures sans être ni très grand ni très rapide», a lancé le nouvel entraîneur-chef du Wild, sourire en coin. «C'est sûr que d'emblée, je vais prendre pour lui!»

Mardi, face à l'Avalanche du Colorado, Cannone a joué son premier match dans la LNH à l'âge de 30 ans et 133 jours. Après quatre ans passés à l'université, deux saisons dans l'organisation des Sénateurs d'Ottawa et trois autres dans celle des Blues de St. Louis, le petit centre a finalement reçu l'appel qu'il attendait depuis toujours.

«Les deux dernières journées ont été un peu folles, mais les joueurs m'ont bien accueilli et ça s'est somme toute bien passé à mon premier match», a confié Cannone.

On pourrait penser que n'importe quelle recrue est fébrile à son arrivée dans la LNH, peu importe que le joueur ait 20 ou 30 ans. Mais Boudreau, lui, voit une différence. «Le gars de 20 ans s'attend à ce que ça se produise. Celui de 30 ans apprécie que ça se soit produit.»

Grâce à John Anderson

C'est John Anderson, l'adjoint et ami de Boudreau, qui a recommandé Cannone au Wild cet été. Anderson a lui aussi bourlingué dans le hockey. L'ancien des Leafs et des Nordiques jouait à Fort Wayne, dans la Ligue internationale, en 1990, l'année où Boudreau - avec le double statut de joueur-entraîneur - avait marqué 40 buts et inscrit 120 points.

Or, Anderson a été l'entraîneur-chef des Wolves de Chicago (la filiale des Blues) lors des trois dernières saisons et avait Cannone sous ses ordres. Une connexion qui s'est avérée fort à propos, surtout que Cannone avait commencé à envisager d'aller jouer en Europe.

«J'en avais discuté avec mon épouse et mon agent, mais en fin de compte, on voulait encore s'accrocher pour atteindre notre but. Je suis content de ne pas y être allé! Ça a été un long parcours au fil des ans, c'est certain, mais il fallait demeurer positif. Je vivais quand même mon rêve de jouer chez les pros, même si c'était dans la Ligue américaine. Ça a été spécial d'obtenir finalement une occasion, mais maintenant, c'est derrière moi.»

De moins en moins de vieux

Selon le site QuantHockey, il n'y aurait eu, dans l'histoire de la LNH, que 132 patineurs et 29 gardiens ayant joué leur premier match après avoir eu 30 ans. Et le phénomène se raréfie à mesure que les années passent.

La chute du bloc communiste au tournant des années 90 a permis l'afflux de joueurs russes dont certains, par exemple Viacheslav Fetisov et Sergei Makarov, ont eu de belles années dans la LNH. Mais par la suite, les «vieilles recrues» capables de s'établir dans la LNH ont été rares. L'exception la plus notable est probablement Lubomir Sekeras, le seul joueur à avoir fait ses débuts avec le Wild du Minnesota à un âge plus avancé que Cannone. Le défenseur tchèque, qui avait 31 ans et 323 jours à son premier match dans le circuit, en 2000, a été en mesure de donner trois bonnes saisons au Wild.

Depuis? C'est de plus en plus difficile. Le lock-out de 2005 a amorcé un changement de style de jeu, mais c'est depuis celui de 2012 que la ligue s'est vraiment rajeunie. Depuis ce dernier conflit de travail, Cannone n'est que le sixième joueur à avoir fait ses débuts après avoir eu 30 ans. Un seul d'entre eux est parvenu à jouer une saison complète,­ le défenseur Evgeny Medvedev,­ mais ce dernier est reparti pour la KHL cette saison après avoir joué avec les Flyers de Philadelphie à l'âge de 33 ans.