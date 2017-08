Mayweather vient à bout de McGregor

Alors que McGregor (0-1) avait la foule du T-Mobile Arena derrière lui, Mayweather (50-0) a survécu à un départ difficile et a tranquillement repris le contrôle du combat.

«Money» Mayweather a su conserver son énergie pour les utiliser lors des derniers rounds, alors que McGregor s'est fatigué rapidement.

Après avoir asséné à McGregor plusieurs coups qui ont semblé l'exténuer au neuvième round, le champion boxeur lui a administré une autre rafale de coups au 10e round, ne laissant pas d'autre choix à l'officiel Robert Byrd que de mettre fin aux hostilités.

Après le combat, le vainqueur a confirmé en entrevue qu'il s'agissait bel et bien de son dernier combat en carrière.

Le duel, qui se déroulait selon les règles de la boxe, semblait a priori très déséquilibré. Mais, au finale, le combat tant attendu a finalement duré plus longtemps que prévu, McGregor étant plus compétitif que plusieurs experts ne l'auraient cru.

McGregor faisait en effet ses débuts sur un ring face à un boxeur qui ne s'était jamais incliné depuis ses débuts professionnels (49 victoires) et qui, à défaut d'être spectaculaire, passe pour l'un des meilleurs défenseurs et contreurs de l'histoire.

Les puristes de la boxe présentaient d'ailleurs ce combat comme un spectacle ou une mascarade. «C'est comme si on se demandait si un joueur de ping-pong avait une chance de battre Roger Federer dans un match de tennis», avait résumé Teddy Atlas, un entraîneur de boxe respecté.

Le président de l'Association des médecins de la boxe, Larry Lovelace, était allé plus loin en estimant que la commission sportive du Nevada n'aurait pas dû autoriser ce combat. «Ce que je redoute vraiment, c'est que quelqu'un soit sérieusement blessé», avait-il expliqué au New York Times.

La télé payante débordée

Le coup d'envoi du combat a été légèrement retardé pour faire face aux commandes de dernière minute de la télévision payante. «En raison de la forte demande, des cablo-opérateurs et des fournisseurs d'accès à Internet ont rencontré des problèmes», ont indiqué les organisateurs.

Le «Money Fight» devrait battre une série de records, dont celui des recettes tirées par les ventes de télévision à la séance pour la chaîne de télévision Showtime. Le record en la matière est détenu par un autre combat de Mayweather : celui contre le Philippin Manny Pacquiao en mai 2015, marqué aux États-Unis par 4,6 millions d'achats.

McGregor, vainqueur de 21 de ses 24 combats de MMA, était assuré de toucher le plus gros chèque de sa carrière : 70 millions $ au minimum, 100 ou 150 millions $ selon les prévisions les plus folles, tandis que Mayweather, sorti pour l'occasion de sa retraite dorée prise en 2015, pourrait empocher 250 millions $!

Pour être au bord du ring, certains riches spectateurs ont déboursé jusqu'à 102 000 $.

Les paris les plus élevés - 1 million $ par quatre différents parieurs - concernaient sans surprise une victoire de Mayweather et offraient un gain de 240 000 $. AFP et AP

