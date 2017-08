McGregor gagne... la bataille de la pesée

McGregor, 29 ans, affichait un poids de 69,4 kg (153 livres), tandis que Mayweather, 40 ans, pesait 67,8 kg (149,5 livres). Ils ne devaient pas excéder 69,8 kg (154 livres), mais McGregor devrait reprendre du poids d'ici le combat et disposer d'un avantage encore plus net.

Largement soutenu par 6000 spectateurs, la plupart revêtu d'un maillot vert aux couleurs de l'Irlande, dans une ambiance de match de soccer, McGregor a profité de la pesée, dernier événement public avant le combat, pour reprendre ses provocations.

«Je ne l'ai jamais vu en si mauvaise condition physique», a-t-il lancé à propos de son adversaire. Je suis professionnel, j'ai fait ce qu'il fallait pour faire le poids, mais je serai plus imposant samedi, probablement vers 170 livres», a prévenu l'Irlandais. «Il ne va pas pouvoir rivaliser avec ma puissance et mon rythme, c'est un homme brisé.»

Calme malgré les insultes

Mayweather, dont le dernier combat remonte à septembre 2015, est resté calme durant la pesée, même lorsque McGregor s'est planté devant lui et l'a insulté, visage contre visage. «Je me suis déjà retrouvé dans cette situation, je sais ce qu'il faut faire pour gagner des combats de cette ampleur. On ne gagne pas un combat lors de la pesée», a insisté «Money», invaincu en 49 combats.

«Il ne va pas tenir la distance. Cela ne va pas être facile pour lui», a assuré Mayweather, sacré dans cinq catégories de poids différentes.

