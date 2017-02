Alvarez se bat par amour

(Québec) Eleider Alvarez a deux excellentes raisons d'affronter Lucian Bute, le 24 février. Elles se nomment Jessica et Aydaeliza.

En mettant son statut d'aspirant obligatoire à Adonis Stevenson (WBC) sur le tapis, le boxeur colombien prend un grand risque. Mais le jeu en vaut la chandelle : grâce à sa plus grosse bourse en carrière, il espère voir sa femme et sa fille le rejoindre au Québec. Enfin. Alvarez habite à Montréal, ses deux amours en Colombie.

«Il est en mission», remarque le promoteur Yvon Michel. «Ça fait six ans qu'il est au Québec. Et c'est depuis ce temps-là qu'il rêve d'avoir des bourses assez importantes pour pouvoir amener sa famille [à Montréal]. Il a fait de bonnes bourses, mais pas assez pour les déraciner et les amener ici. Avec ça, il va être capable. Sa motivation, il la prend dans le sens qu'une victoire va stabiliser sa famille pour le reste de leur vie.»

L'amour à distance n'a rien de facile, mais la technologie d'aujourd'hui permet le rapprochement, même à 4500 kilomètres. «Je peux parler avec ma fille tout le temps, je peux l'aider à faire les travaux pour l'école. Ça fait longtemps que nous sommes séparés, mais je pense que la distance a rendu notre union très serrée», explique «Storm» Alvarez, dont le sympathique sourire tranche avec son air déterminé sur les affiches du combat.

Une vie occupée

La femme d'Alvarez, Jessica, semble conciliante. Même avant de venir au Québec, Eleider menait une vie occupée depuis son entrée dans l'équipe nationale de Colombie. Entre les entraînements continuels et les nombreux voyages internationaux, le couple s'est bâti une routine dont fait partie la distance.

«C'est une habitude pour elle. Elle savait et elle comprend. C'est pour ça que je suis avec elle, parce qu'elle comprend mon travail, elle comprend pourquoi je suis là», dit Alvarez, qui était de passage samedi au Salon de la moto et du VTT au Centre de foires de Québec.

Et le 24 février, au Centre Vidéotron, il sera là pour battre Lucian Bute (32-3-1, 25 K.-O.), à qui il voue beaucoup de respect... tout en promettant que ce sera son dernier combat. «Son temps est passé. C'est mon temps maintenant. Je ne veux pas juste gagner le combat, je veux aussi qu'il finisse sa carrière avec moi», a lancé Alvarez (21-0-0, 10 K.-O.) sans animosité.

Ne rien laisser au hasard

En quête de notoriété, l'athlète de 32 ans n'a rien laissé au hasard avant ce duel chez les mi-lourds. Il a entre autres payé de sa poche l'embauche de partenaires d'entraînement de premier plan. Andre Dirrell (24-2-0, 16 K.-O.) et Blake Caparello (24-2-1, 8 K.-O.) sont ainsi montés sur le ring avec lui.

Avec ses 13 duels en championnats du monde, Lucian Bute est un habitué des grands rendez-vous. Ce qui n'est pas le cas d'Alvarez. Est-il du genre à s'élever dans les moments-clés? «Je crois que oui, mais ça reste à prouver», répond Yvon Michel.