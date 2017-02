Port du casque: Boxe Canada recule

L'objet était pourtant interdit depuis 2014 pour les athlètes de 19 à 40 ans ayant au moins 10 combats dans le corps. Le règlement semblait même en voie d'être étendu aux femmes et aux juniors, l'Association internationale de boxe amateur (AIBA) prétextant des études selon lesquelles la sécurité des boxeurs était menacée par le casque.

Voici le libellé du nouveau règlement : «Pour tous les boxeurs Élite masculins de catégorie ouverte, le port du casque est obligatoire pour toutes les compétitions sanctionnées au Canada, à l'exception des championnats canadiens. Lors des championnats provinciaux, le port du casque sera obligatoire jusqu'en finale où les boxeurs auront le choix de le porter ou non. Si les boxeurs sont en désaccord lors de la finale, le port du casque prévaut par défaut.»

Ce règlement permet de protéger les boxeurs des coupures avant les Championnats canadiens, tout en les préparant aux combats sans casque aux niveaux national et international, explique le président de Boxe Canada, Pat Fiacco. «Nous voulons familiariser progressivement nos boxeurs Élite et les espoirs à boxer sans casque», ajoute-t-il.

Dans un échange de courriels, Fiacco a répondu aux questions du Soleil.

Q L'interdiction du port du casque semblait en voie de s'étendre. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?

R Il y a une proposition selon laquelle l'AIBA étudierait l'idée d'interdire le casque pour les femmes de l'élite et les jeunes boxeurs en janvier 2018. Les membres de l'AIBA doivent se rencontrer fin février et je suis confiant de voir cette proposition retirée.

Q Pensez-vous que l'interdiction est survenue trop rapidement? Que le milieu de la boxe n'a pas eu le temps de s'ajuster?

R Non, je ne crois pas. L'interdiction du casque pour l'élite masculine a été bien étudiée et depuis que le casque a été retiré, nous avons vu une réduction des commotions cérébrales, alors nous avons pris soin de la santé des boxeurs! Cependant, le talent à l'international au niveau élite est supérieur à celui du local et nous estimons qu'au Canada, nous devions nous assurer de voir nos boxeurs s'habituer graduellement à boxer sans le casque s'ils ont le talent pour rejoindre l'équipe nationale.

Q Croyez-vous toujours que les boxeurs sont plus en sécurité sans le casque?

R Je crois que la réduction des commotions prouve qu'ils le sont. On a vu une augmentation des coupures au début, mais ce nombre a été réduit. [Mais] nous ne sommes pas intéressés à voir les boxeurs dans les événements locaux souffrir de coupures en raison de leur inexpérience.

Q Ça change quelque chose à long terme? Souhaitez-vous toujours bannir le casque?

R Le C.A. de Boxe Canada n'a jamais discuté de bannir le casque. Le règlement décidé aujourd'hui est la direction à long terme de Boxe Canada. Jean-Nicolas Patoine