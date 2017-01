Combat de fédérations sur le port du casque

Dans le coin rouge, Boxe Canada, qui interdit depuis 2014 le port du casque chez les hommes de 19 à 40 ans ayant au moins 10 combats d'expérience, suivant les traces de l'Association internationale de boxe amateur (AIBA). Selon l'AIBA, des études démontrent les effets nuisibles du casque sur la santé des athlètes.

Dans le coin bleu, les membres de la FQBO, aucunement convaincus par ces études. En août dernier, l'assemblée générale de l'organisation provinciale a voté à forte majorité pour la réintégration des casques en boxe amateur au Québec.

Mais depuis cette assemblée, plus rien. Par crainte de représailles de Boxe Canada, le conseil d'administration de la FQBO n'a jamais mis en place des mesures obligeant le port du casque dans les compétitions en sol québécois. Et la majorité des tournois de boxe au Québec ne l'ont pas réintroduit chez les seniors, comprend-on.

Des voix commencent à s'élever contre l'inaction de la FQBO. L'une d'elles vient du président du Club de boxe pro-am Limoilou, Étienne de Blois, qui ne cache pas son désarroi. Il dénonce entre autres l'absence de discussion de la position québécoise lors de l'assemblée générale de Boxe Canada, en décembre.

«C'est vraiment faire fi complètement des désirs de l'assemblée générale pour des enjeux politiques, lance-t-il. Je ne vois pas comment le comité exécutif peut justifier son refus des mandats de l'assemblée générale. On peut se faire bannir, mais c'est un peu comme le Québec qui se sépare du Canada. On a le droit de faire ça.»

Le secrétaire-trésorier du C. A. de la FQBO et directeur du club de Limoilou, Ghislain Vaudreuil, a aussi déjà évoqué son intention, dans nos pages, de mettre sur pied une nouvelle fédération si l'organisation tournait le dos au port du casque.

Trop à perdre

La présidente du C. A., Diane Béchard, reconnaît se retrouver un peu entre l'arbre et l'écorce. Mais son organisation a trop à perdre en allant dans le sens contraire de ses associations mère et grand-mère, explique-t-elle. «Leur règlement prévaut sur le nôtre. [...] Pour avoir le privilège d'être un sport olympique - c'est comme ça que le gouvernement nous reconnaît et nous donne des subventions -, on doit se soumettre. C'est inconditionnel.

«On a quand même manifesté certaines réserves, on a posé des questions, ajoute-t-elle. On nous dit qu'ils étudient encore pour voir les effets. [...] La Fédération internationale a pris un virage en voulant imiter les professionnels et n'a comme plus de compassion pour ceux qui ne gagnent pas leur vie avec la boxe.»

Les décisions de l'assemblée générale de la FQBO n'ont pas un pouvoir coercitif, précise par ailleurs le directeur général, Kenneth Piché. «Il faut que le conseil d'administration les applique en fonction des meilleurs intérêts de l'organisation. Et appliquer cette décision-là intégralement voudrait dire une suspension ou un bannissement de l'Association canadienne de boxe amateur [Boxe Canada]. [...] Ça implique beaucoup de ne plus être reconnu. C'est toute l'organisation [québécoise] qui serait mise en péril.» Précisons que Piché n'est pas membre du C. A.

Pas besoin de creuser bien loin, toutefois, pour comprendre que la direction de la FQBO appuie ses membres sur le fond. «C'est assez grave, cette histoire-là, lance Kenneth Piché. D'obliger, de ne pas avoir le droit de porter le casque en boxe amateur... On est tous conscients que ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, ça vient de tellement haut cette décision-là. [...] Nous, à chaque championnat, on se pose des questions : est-ce qu'on va l'autoriser? Si les deux combattants veulent le porter, est-ce qu'on les laisse le porter? On trouve que c'est une position mitoyenne qui a plus de sens. Mais on n'en est pas là.»