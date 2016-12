Jean-François Daigle

La Presse Canadienne

Montréal La boxe a perdu en 2016 le plus grand athlète de son histoire, un athlète qui a transcendé son sport et son époque en Muhammad Ali, en plus d'être témoin du dernier combat de la prolifique carrière de Bernard Hopkins, qui n'a sûrement pas quitté le métier de la façon dont il l'avait souhaitée.



Au Québec, les 12 derniers mois se sont avérés des mois de transition, marqués par l'achat d'InterBox par Eye of the Tiger Management (EOTTM), le cas de dopage de Lucian Bute et le retour aux sources de Jean Pascal. Voici un aperçu de l'année 2016 dans le monde de la boxe: > Ali meurt à 74 ans Le 3 juin, Muhammad Ali a rendu l'âme à Phoenix, en Arizona, d'un choc septique provoqué par des causes naturelles non précisées. Il était âgé de 74 ans. Ses obsèques ont eu lieu dans sa ville natale de Louisville, dans le Kentucky. Le triple champion du monde chez les poids lourds a livré son plus important combat contre la maladie de Parkinson, qui l'a affligé au cours des 32 dernières années de sa vie. Son décès a non seulement secoué le monde de la boxe, mais la planète tout entière. Ardent défenseur des droits de l'homme, Ali «était un géant de son époque, un furieux et bruyant boxeur, dont l'influence s'est fait sentir bien au-delà du ring. «Muhammad Ali a secoué le monde, et le monde s'en porte mieux», avait déclaré le président des États-Unis, Barack Obama.