Le baseball majeur express

Matt Cain n'a accordé aucun point en cinq manches de travail, puis a levé les bras dans les airs en retenant quelques larmes devant la foule qui l'acclamait alors qu'il quittait le monticule pour la dernière fois, samedi, dans une défaite de 3-2 des Giants de San Francisco aux mains des Padres de San Diego. La carrière de 13 saisons de Cain a pris fin devant les partisans réunis au AT&T Park. Seul lanceur de l'histoire de la concession à avoir lancé un match parfait, il a été remplacé alors que les Giants menaient 1-0. Il a alloué deux coups sûrs, un but sur balles et a retiré quatre frappeurs sur des prises. Son dernier départ en carrière est survenu à la veille de son 33e anniversaire et à la fin d'un contrat de six ans et 127,5 millions $US. Miné par les blessures dans les dernières années, Cain a avoué qu'il ne s'imaginait pas lancer pour une autre équipe. Le lanceur étoile a terminé la saison avec une fiche de 3-11 et une moyenne de points mérités de 5,43.

