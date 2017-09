LBJEQ: une finale au scénario idéal

Un petit match en faveur des Diamants a séparé les deux finalistes au classement 2017 de la LBJEQ. Avec une fiche de 32-11 contre 31-12 pour le Royal, bien malin celui qui pourra prédire l'issue de cette série 4 de 7 qui se déroulera au cours de deux prochaines fins de semaine, si aucune formation ne peut balayer les duels prévus jeudi, vendredi, samedi et dimanche (à Québec).

«On assiste au scénario idéal, c'est la finale espérée. Les Diamants et le Royal n'ont pas juste été les meilleures équipes au cours de la présente saison, mais elles le sont depuis 2011. Ensemble, les deux clubs ont remporté le championnat des séries cinq fois au cours de six dernières saisons. Dans le fond, c'est comme si Pittsburgh et Chicago s'affrontaient en finale de la Coupe Stanley», illustre Dominik Walsh, l'entraîneur-chef des Diamants.

Les locataires du Stade Canac ont gagné en 2011, 2014 et 2015, Walsh ayant été à la barre lors des deux plus récentes conquêtes. Le Royal, dirigé par l'ancien lanceur des Capitales Danny Prata, ont gagné en 2012 et 2016.

«Il s'agit de deux équipes à maturité qui visaient le même objectif. Ce sera une bataille entre des rivaux aux identités bien définies, entre la puissante attaque de Repentigny et la qualité des lanceurs de Québec, mais il ne faut pas sous-estimer notre offensive et leur personnel de lanceurs pour autant», avertit l'homme de baseball.

Les Diamants ont attendu un peu avant de connaître leur adversaire en finale. Ils avaient bénéficié d'un laissez-passer directement dans la grande danse de l'automne en remportant leur quart de finale. Repentigny a éliminé Longueuil en cinq matchs en demi-finale pour avoir le deuxième droit de passage.

En saison, Québec a perdu les deux affrontements contre Repentigny. «Je ne cherche pas d'excuse, mais à chaque fois, ça pouvait s'expliquer par une très longue prolongation, la veille, et la perte d'un partant 15 minutes avant un autre match», souligne Walsh.

Les trois as de la rotation

Cette fois, les Diamants auront leurs trois as de la rotation pour les trois premiers matchs, soit Vincent Ruel, Lucas Sérafin et Tristan Pagé. Et si les astres s'alignent, le partant du premier match pourrait revoir de l'action dans le quatrième, dimanche, également disputé à Québec. Les matchs 2 et 3 auront lieu à Repentigny, vendredi et samedi.

«Repentigny a une offensive supérieure à ,300. C'est le genre d'équipe qui va te rentrer dedans si tu lui ouvres la porte. Il faudra aussi limiter les buts sur balles de notre côté, on a appris à gagner avec le temps, on est en contrôle de nos émotions dans les moments-clés, on reste toujours calme, peu importe la situation», a reconnu celui qui est aussi entraîneur au programme sport-études des Canonniers.

Les Diamants ne réservent aucune surprise au Royal. Édouard Julien, qui a joué avec l'équipe canadienne junior, cet été, ne reviendra pas de l'Université Auburn pour participer à la finale. «Il n'a pas été là des séries, il n'a jamais été question qu'il soit là pour la finale. L'avantage qu'on a, c'est d'avoir eu près de deux semaines de repos depuis notre dernier match.»