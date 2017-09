Judge efface le record de McGwire

Le voltigeur des Yankees de New York, Aaron Judge, est devenu lundi après-midi la première recrue de l'histoire du baseball majeur à frapper 50 circuits en une saison. Le record appartenait jusqu'alors à Mark McGwire, qui avait réussi 49 circuits dans l'uniforme des Athletics d'Oakland, en 1987.

La Presse Canadienne New York

Judge, 25 ans, a frappé l'offrande de Trevor Cahill, des Royals de Kansas City, après deux retraits en fin de septième manche, pour porter la marque à 7-3 en faveur des locaux.

L'imposant voltigeur des Yankees a reçu les félicitations et les accolades de ses coéquipiers lorsqu'il est retourné dans l'abri. Et sous les applaudissements des spectateurs, il est revenu sur le terrain pour les saluer timidement.

«Ils m'ont dit que je devais absolument y aller, s'est rappelé Judge. C'était ma première fois. J'espère que j'ai bien fait les choses.»

Sur le lancer suivant, Gary Sanchez l'a imité pour son 33e circuit de la saison. Il a conclu la rencontre, remportée 11-3 par les Yankees avec trois coups sûrs.

Il s'agissait du deuxième circuit de la rencontre pour Judge, qui a aussi marqué deux points et obtenu un but sur balles, son 120e de la saison. Il avait égalé la marque des majeures pour une recrue en frappant un circuit de deux points face à Jakob Junis en troisième manche.

Club sélect

Ce 50e circuit a aussi permis à Judge de joindre un club très sélect au sein de l'organisation des Yankees, qui ne comptait que quatre frappeurs de 50 circuits ou plus dans une saison avant lundi : Babe Ruth, Mickey Mantle, Roger Maris et Alex Rodriguez.

Judge avait une moyenne de ,329 avec 30 longues balles et 66 points produits lorsqu'il a remporté le concours de circuits présenté la veille du Match des étoiles. «De la façon dont il a commencé la saison, je croyais qu'il allait frapper 60 ou même 70 circuits», a déclaré Sanchez.

Judge a par la suite ralenti, mais ses 50 circuits lui confèrent le deuxième rang des majeures derrière Giancarlo Stanton, qui en totalise 57. Judge pourrait être un aspirant au titre du joueur le plus utile de l'Américaine. «Je préfère être en bonne position pour les éliminatoires et gagner la Série mondiale qu'être nommé le joueur le plus utile», a affirmé Judge.

Fred Lynn, avec les Red Sox de Boston en 1975, et Ichiro Suzuki, avec les Mariners de Seattle en 2001, sont les deux seuls joueurs à avoir remporté le titre de recrue de l'année et le titre de joueur le plus utile dans la même année.

Avec cette victoire, les Yankees, déjà assurés de prendre part au moins au match pour le quatrième as, ont porté leur fiche à 87-69. Ils occupent la première place parmi les équipes repêchées dans l'Américaine et sont deuxièmes dans l'Est, derrière les Red Sox de Boston.

La victoire a été portée à la fiche de C.C. Sabathia (13-5), qui a cédé trois points, six coups sûrs et un but sur balles en six manches avec quatre retraits au bâton.

Il s'agit d'une 236e victoire en carrière pour le gaucher, qui rejoint ainsi le membre du Temple de la renommée Whitey Ford au 62e rang de tous les temps à ce chapitre, 14e chez les gauchers. Seul Bartolo Colon, avec 239, en compte plus que lui parmi les lanceurs actifs.