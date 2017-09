Les sports express

Le Soleil Les Cards à Montréal

Ce sont les Cardinals de St. Louis qui rendront visite aux Blue Jays la saison prochaine pour la série de deux matchs préparatoires que Toronto disputera pour une cinquième année d'affilée au Stade olympique de Montréal. Contrairement aux quatre années passées, les deux rencontres n'auront pas lieu les week-ends. Comme le baseball majeur lance de façon simultanée la saison des 30 clubs le jeudi 29 mars, ces deux rencontres en sol montréalais seront disputées les lundi 26 et mardi 27 mars. L'an dernier, la série de deux matchs contre les Pirates a attiré 95 382 spectateurs au Stade olympique. En 2016, ce sont plus de 106 000 spectateurs qui avaient franchi les tourniquets pour voir les Red Sox de Boston disputer la victoire aux Jays. Lors des deux premières éditions de ces séries de la Ligue des Pamplemousses, ce sont plus de 95 000 spectateurs qui s'étaient rendus au Stade olympique. La Presse canadienne ***

Les Indians à une victoire d'un record de 1884

L'arrêt-court Francisco Lindor a cogné un circuit et les Indians de Cleveland ont signé une 27e victoire en 28 rencontres en venant à bout 4-1 des Angels de Los Angeles, jeudi à Anaheim. Le record des Ligues majeures pour la plus longue série de victoires avec une seule défaite est de 29, établi par les Grays de Providence en 1884. Après avoir frappé un circuit de deux points la veille, Lindor est revenu à la charge avec une longue balle de trois points face à Parker Bridwell (8-3) en cinquième manche. Il s'agissait de son 32e circuit cette saison. Les Indians ont maintenant gagné leurs 11 derniers matchs face aux Angels, qui ont encaissé une quatrième défaite en cinq sorties alors qu'ils tentent de rattraper les Twins du Minnesota dans la course pour le match du quatrième as. AP ***

Huit ans de prison pour Raul Mondesi

Raul Mondesi a été condamné à huit ans de prison après avoir été reconnu coupable de détournement de fonds alors qu'il était maire de San Cristobal, en République dominicaine. L'ex-joueur vedette des Dodgers de Los Angeles devra aussi verser une amende de 60 millions de pesos (environ 1,5 million $CAN). Le procureur général accusait Mondesi d'avoir détourné la somme de 6,3 millions $US alors qu'il était maire de San Cristobal de 2010 à 2016. Les ex-trésorier et ex-secrétaire de San Cristobal ont été condamnés à sept ans de prison dans le même dossier. Âgé de 46 ans, Mondesi a remporté le titre de recrue de l'année en 1994. Invité une fois au Match des étoiles, le voltigeur a remporté deux Gants d'or. Il a joué sept saisons avec les Dodgers, avant de poursuivre sa carrière avec les Blue Jays de Toronto, les Yankees de New York, les Braves d'Atlanta, les Diamondbacks de l'Arizona, les Angels d'Anaheim et les Pirates de Pittsburgh. Il a pris sa retraite en 2005 avec une moyenne au bâton en carrière de ,273 et 271 circuits en 13 saisons. AP ***

LHJMQ: les Mooseheads gâchent la fête des Sea Dogs

Les Mooseheads de Halifax ont gâché la fête à Harbour Station, jeudi soir, alors qu'ils ont défait les Sea Dogs de Saint-Jean 4-1 lors du lancement de la nouvelle saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les réjouissances ont été de courte durée après que les Sea Dogs eurent dévoilé leur troisième bannière de la coupe du Président. Maxime Fortier a inscrit deux buts et une aide, tandis que Filip Zadina et Xavier Parent ont aussi touché la cible pour les Moosheads, qui ont marqué trois buts en avantage numérique. Daniel Hardie a privé Alexis Gravel d'un jeu blanc en le déjouant alors que les Mooseheads avaient déjà une avance de quatre buts. Gravel a repoussé 31 lancers. À l'autre bout de la patinoire, Alex D'Orio a accordé quatre buts sur 28 tirs. La Presse canadienne ***

