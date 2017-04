Un coeur de footballeur pour la légende du baseball Rod Carew

Associated Press Los Angeles

Carew, âgé de 71 ans, a été victime d'une crise cardiaque lors d'une partie de golf en 2015. L'ancien joueur des Twins du Minnesota (1967-1978) et des Angels de la Californie (1979-1985) était depuis sur la liste des receveurs en attente d'une transplantation.

Son salut est venu d'un autre athlète professionnel. L'ancien ailier rapproché des Jets de New York et des Ravens de Baltimore, Konrad Reuland, est décédé le 12 décembre d'un anévrisme intracrânien. Il avait 29 ans.

Après l'opération, qui a eu lieu quatre jours après la mort de Reuland, celui qui a été sacré meilleur joueur de la Ligue américaine en 1977 a rencontré la famille de son donneur à la demande de celle-ci. Selon les Ravens de Baltimore, la mère de Konrad Reuland l'a accueilli en lui disant qu'il «faisait partie de [leur] famille».

«Pour toujours», lui a répondu Carew, «je vais prendre soin de ce coeur, car vous m'avez donné une deuxième chance».

Il s'agirait de la première transplantation d'organes entre deux athlètes professionnels.

«Toute cette histoire est totalement incroyable», a indiqué Carew à l'American Heart Association News. «On m'a donné une autre chance, et je compte bien en profiter. En plus, j'ai une nouvelle famille.»

Tout ce que Carew savait avant la transplantation était que son donneur était «un homme, à la fin de la vingtaine qui avait une santé exceptionnelle».

Quant à la famille Reuland, on leur a dit que les organes iraient à un homme de 71 ans d'Orange County, en Californie.

Les deux hommes étaient du même groupe sanguin, mais ce qui a permis la greffe, c'est qu'ils étaient tous deux immunisés contre l'hépatite B.

Les parents de Reuland, Ralf et Mary, ainsi que leur fils cadet Austin, ont chacun leur tour pris un stéthoscope pour écouter battre le coeur de Konrad dans la poitrine de Carew, lorsqu'ils l'ont rencontré en compagnie de sa femme, Rhonda.

«Nous sommes tellement reconnaissants qu'il n'y a pas de mot suffisamment fort pour l'exprimer», a lancé Rhonda Carew à la famille Reuland.

Violent mal de tête

À l'automne, Konrad Reulant s'entraînait sur un tapis roulant lorsqu'il a senti un violent mal de tête. L'anévrisme dans son cerveau a éclaté quelques jours plus tard. Il a subi une opération, mais il est tombé dans le coma et ne s'est jamais réveillé.

Pendant les dernières heures passées avec son fils le plus âgé, Mary Reuland ne pouvait décoller son oreille de la poitrine de Konrad. Ses derniers mots au représentant du réseau de dons d'organes ont été de «s'assurer que son coeur aille à une bonne personne, tout comme l'était Konrad».

En avril, au moment de renouveler son permis de conduire au domicile de ses parents, Konrad avait demandé à sa mère s'il devait inscrire son nom sur la liste des donneurs d'organes. Elle lui avait suggéré de le faire.

Les problèmes cardiaques de Rod Carew remontent au mois de septembre 2015 quand il a souffert d'une crise cardiaque qui est passée bien près de le terrasser en jouant au golf. Il a passé une année complète avec un stimulateur cardiaque, son coeur ne pouvant plus fournir à la tâche.

À l'automne 2016, les anticoagulants qu'il prenait ont causé des épanchements de sang dans son cerveau, ce qui a contribué à le faire monter sur la liste des receveurs d'organes.

Les Reuland aussi ont été éprouvés par les maladies cardiaques. Mary a perdu son père et un frère de 31 ans en raison de crises cardiaques. Le père de Ralf a aussi souffert d'arythmie.

Les deux familles veulent sensibiliser la population à l'importance du don d'organes. La famille Carew est depuis longtemps inscrite sur la liste des donneurs en souvenir de leur fille Michelle, décédée de la leucémie, car elle n'a pu recevoir une greffe de moelle épinière.

Les Carew et les Reuland vont travailler ensemble, notamment pour la campagne Heart of 29, lancée l'année dernière par Rod Carew et l'Association américaine du coeur.

Le nom de la campagne provient du numéro de chandail de Rod Carew. Et comme Konrad Reuland est décédé à 29 ans, le nom prend un tout autre sens.