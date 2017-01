Bautista de retour avec les Jays

Plusieurs médias ont rapporté mardi que Bautista sera de retour avec les Blue Jays la saison prochaine. L'entente serait d'une durée d'un an et le frappeur de puissance toucherait un salaire de 18 millions $US.

Elle comprendrait une clause d'option mutuelle pour deux autres saisons et si les deux parties se prévalent de leur clause d'option, l'entente pourrait rapporter 60 millions $ à Bautista.

Ni l'équipe, ni l'agent de Bautista, Jay Alou n'ont voulu commenter le dossier.

Le Dominicain de 36 ans s'est avéré l'un des meilleurs frappeurs de puissance du Baseball majeur depuis qu'il a connu une saison de 54 circuits en 2010. Il a par contre maintenu une moyenne de ,234 avec 22 circuits et 69 points produits la saison dernière, au cours de laquelle il a été limité à 116 rencontres en raison de blessures.

Bautista a testé le marché des joueurs autonomes après avoir refusé une offre qualificative de 17,2 millions $ des Jays à la fin de la saison.

En fin de compte, il semble que les deux parties aient mis de l'eau dans leur vin. Bautista devrait apporter une certaine stabilité au sein du rôle offensif à la suite de la perte d'Encarnacion cet hiver.

Les Blue Jays souhaitaient offrir un nouveau pacte à Encarnacion, mais celui-ci a préféré une entente de trois ans avec les Indians de Cleveland.

Le retour de Bautista avec les Jays lui permettrait de démontrer qu'il est encore l'un des frappeurs les plus dangereux des Ligues majeures, le plaçant en position de faire sauter la banque pour les saisons suivantes. En contrepartie, les Torontois combleraient un vide au champ extérieur, en plus de rapatrier le coeur de leur attaque et de compter sur un frappeur de puissance qui sera motivé en prévision de son prochain contrat.

Les Blue Jays ont participé à la série de championnat de la Ligue américaine pour une deuxième année consécutive la saison dernière, mais sont très discrets depuis le début de la saison morte. Ils ont conclu une entente avec le frappeur de puissance Kendrys Morales, le joueur d'utilité Steve Pearce et l'espoir Lourdes Gurriel fils, mais ont échoué dans leur tentative de rapatrier Encarnacion - une décision perçue de manière très négative dans le sud de l'Ontario.

La formation torontoise tentera maintenant d'améliorer sa profondeur dans l'enclos des releveurs, en plus de dénicher un receveur réserviste et des candidats pour occuper le champ gauche.