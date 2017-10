Volleyball R et O: les filles gagnent, les gars grandissent

(Québec) Les filles du Rouge et Or ont gagné, les gars ont grandi dans la défaite, en fin de semaine, au Challenge SSQ de volleyball disputé au PEPS de l'Université Laval.

Devant plus de 700 spectateurs bruyants, samedi soir, les filles ont complété le balayage du WolfPack de Thompson Rivers en triomphant 22-25, 27-25, 25-13, 23-25 et 15-8. Quant à eux, les garçons ont perdu un deuxième match en deux jours contre les Spartans de Trinity Western, défaite en cinq manches de 25-21, 25-20, 21-25, 23-25 et 15-12.

Les gars avaient toutefois un immense défi à relever, celui de vaincre la meilleure équipe au Canada. Les Spartans sont doubles champions canadiens en titre. Le Rouge et Or a fait chou blanc, mais non sans avoir offert une solide opposition à l'équipe à battre, particulièrement lors du match de samedi, une lutte de tous les instants.

«Dans l'ensemble, c'est un bien meilleur match qu'hier», a analysé Clément, parlant de la défaite en quatre sets de vendredi contre ces mêmes Spartans. «On va essayer de ne pas être trop émotifs, de regarder ça de façon pragmatique. Pas juste de s'en tenir à nos standards, mais de se rappeler que l'objectif pour gagner, c'est d'atteindre un niveau de constance et d'exigence dans les différentes phases de jeu. [...] J'aime autant qu'on commence à penser déjà à quel niveau on doit jouer pour affronter les meilleurs.»

Joueur par excellence du match, Vicente Parraguirre a offert une performance au goût de Clément. Contre des équipes de haut niveau, le Chilien a peiné au fil du temps, a rappelé l'entraîneur-chef. «Il a souvent eu de la difficulté à dealer avec cette pression de l'adversaire. Là, on a retrouvé le Vico qu'on aime, même contre une équipe de premier plan.»

Cinq en cinq

Pour les joueuses d'Olivier Caron, il s'agissait d'un deuxième retour en force en 24 heures, et d'un deuxième match chaudement disputé. La veille, elles avaient comblé un retard de deux sets à zéro.

«On a mal joué», a malgré tout lancé Caron, quelques minutes après le duel. «Peut-être un peu de fatigue. Les filles s'entraînent fort ces derniers temps, elles font beaucoup de muscu, il y a beaucoup de pression», a expliqué l'entraîneur-chef, rappelant que ses joueuses ont disputé cinq matchs hors-concours en 10 jours. Cinq victoires dont quatre remportées en cinq manches.

Caron se dit malgré tout satisfait de cette séquence contre deux équipes physiques venues de l'Ouest, les trois premiers rendez-vous ayant été remportés contre le Heat de UBC-Okanagan. «Ç'a été vraiment payant. Dans notre ligue, on a une équipe physique contre laquelle on a de la difficulté, Montréal. Là, on s'est prouvé qu'on est capables de jouer contre elles», a-t-il souligné.

Le calendrier hors-concours des filles est terminé. Les gars disputeront de leur côté trois matchs contre des formations de l'Ontario, à Guelph, la semaine prochaine. Hommes et femmes commenceront la vraie saison contre les Carabins, le 20 octobre, à l'Université de Montréal.