Hommes forts: 7e titre record pour Caron

(Québec) Pour la septième année de suite, Jean-François Caron est l'homme le plus fort au Canada. Le colosse de 35 ans de Québec efface ainsi la marque de six titres consécutifs établie par Hugo Girard, un autre Québécois, de 1999 à 2004.

«Ça fait longtemps que je l'attendais, celui-là. Hugo a tellement dit que personne ne battrait son record!» commente celui qui, cette fin de semaine au Festival de la Bine de Plantagenet, en Outaouais ontarienne, a devancé ses 13 concurrents par au moins 12,5 points au total de huit épreuves chacune notée à au plus 14 points. Il en a gagné quatre, dont une ex aequo. Et n'a pas tout donné lors des deux dernières tranches, sachant son avance insurmontable.

Si le calibre du championnat canadien des hommes forts augmente chaque année, selon Caron (101,5 points), l'épreuve du soulevé de terre (dead lift), par exemple, n'a quand même été réussie que par quatre concurrents. Dont Jimmy Paquet (89 points), 24 ans, d'Inverness, vice-champion canadien pour une deuxième année d'affilée. L'écart entre les quelques plus forts et les autres demeure encore important.

Ces charges sont donc loin de ce que Caron affrontera la semaine prochaine à la compétition internationale Giants Live, en Angleterre. Déjà 12 000 billets ont été vendus pour ce concours-spectacle donné au Manchester Arena entre les plus grosses pointures de la discipline. Les mêmes contre qui Caron a rivalisé en mai pour terminer au cinquième rang du World's Strongest Man, ce qui tient lieu de Championnat du monde des hommes forts chaque année.