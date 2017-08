La Formule 1 express

Fernando Alonso a perdu son flegme au Grand Prix de Belgique, dimanche dernier, et il a semblé commettre un abandon volontaire, motivé par son ras-le-bol d'être facilement doublé par plusieurs concurrents. À de nombreuses reprises, le double champion du monde a indiqué qu'il attendrait septembre pour prendre une décision sur son futur, or l'échéance approche sérieusement et ses options demeurent faibles. La dernière indiscrétion l'envoie chez Williams à la place de Felipe Massa. Certes l'écurie basée à Grove n'a pas gagné depuis 2012, mais son moteur Mercedes est bien plus fiable que le souffreteux bloc propulseur d'Honda. Alonso serait un mentor de luxe pour le jeune Canadien Lance Stroll, dont le père milliardaire fait la pluie et le beau temps au sein de Williams et qui dispose de la surface financière pour payer son salaire, parmi les trois plus élevés du paddock. Mais Massa, qui avait pourtant pris sa retraite l'an passé avant d'être rappelé suite au transfert de Valtteri Bottas chez Mercedes, n'est pas forcément disposé à laisser son baquet libre.

